Infantino cree que el fútbol da "un paso suplementario" con Rusia-2018

"Creo que con este Mundial y con estos estadios que son todos increíbles, el fútbol va dar un paso suplementario" en Rusia, declaró el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, este jueves ante la prensa.

El patrón del fútbol mundial celebró un Mundial "bello e increíble" y con una organización "perfecta".

Infantino ha dedicado desde el principio palabras de elogio a los organizadores.

Este jueves estuvo con el presidente ruso, Vladimir Putin, en la Plaza Roja, con motivo de un partido de fútbol en el que participaron niños y jóvenes huérfanos del país.

Varios exinternacionales como los españoles Carles Puyol e Iker Casillas, el brasileño Ronaldo o el alemán Lothar Matthäus tomaron parte igualmente en el partido.

El encuentro incluía a jugadores del FC Totem, un equipo formado por miembros de un hogar para niños de Krasnoiarsk (Siberia) y otro de Moscú.