Mundial 2026 dieciseisavos de final| Argentina vs Cabo Verde: estadísticas del primer tiempo

EL MUNDIAL SE VIVE EN TVMAX| Argentinos y caboverdianos cruzan sus caminos en los dieciseisavos de final

Panamá/Final de los primeros 45 minutos. Argentina cumple con el guion esperado en estos dieciseisavos de final del Mundial, aunque no sin tener que masticar el partido ante una combativa selección de Cabo Verde. La campeona del mundo se marcha a los vestuarios con una ventaja mínima (1-0) gracias, cómo no, a la bota de Lionel Messi, encargado de romper el muro africano tras una asistencia precisa que destrabó el encuentro.

El planteamiento de Lionel Scaloni fue claro desde el pitido inicial: adueñarse de la pelota. Con un 57% de posesión frente al 39% de los "Tiburones Azules" (y un 5% de disputa estéril), la Albiceleste tejió su juego desde la precisión, registrando la notable cifra de 346 pases completados de 370 intentados (un 93% de efectividad). Cabo Verde, por su parte, se vio obligado a correr detrás del esférico, logrando conectar solo 173 entregas.

Monopolio sin excesiva profundidad

A pesar del control absoluto en la distribución, a Argentina le costó transformar la tenencia en un asedio asfixiante. El combinado sudamericano probó fortuna en cuatro ocasiones, dirigiendo tres de esos remates entre los tres palos. Curiosamente, la pizarra muestra un equilibrio absoluto en la toma de decisiones: dos disparos nacieron desde dentro del área y otros dos se intentaron desde la larga distancia, evidenciando las dificultades para quebrar la última línea caboverdiana.

Cabo Verde, lejos de desmoronarse, mantuvo la compostura defensiva y apostó a las transiciones rápidas y al juego exterior, llegando a colgar hasta 6 centros al área (frente a los 4 de Argentina), aunque solo uno encontró rematador. Su balance ofensivo, sin embargo, fue estéril: un único remate que ni siquiera inquietó los guantes del guardameta argentino.

El dato: El juego limpio ha sido la tónica de la primera mitad. El colegiado no ha tenido que mostrar ninguna tarjeta amarilla ni roja, en un choque donde Argentina recibió 5 faltas y Cabo Verde 4.

Con este resultado, Argentina camina con paso firme pero con el freno de mano puesto hacia los octavos de final. Cabo Verde ha demostrado que sabe sufrir y buscará su oportunidad a balón parado o en alguna contra en la segunda mitad. Quedan 45 minutos de infarto en este Mundial de las sorpresas.

Desgloce en números

Ataque

Posesión del balón

Argentina: 57%

Cabo Verde: 39%

5% en disputa

Gol

Argentina: 1

Cabo Verde: 0

Encajados

Argentina: 0

Cabo Verde: 1

Dentro del área penal

Argentina: 0

Cabo Verde: 0

Fuera del área penal

Argentina: 0

Cabo Verde: 0

Asistencias

Argentina: 1

Cabo Verde: 0

Remates a puerta

Total

Argentina: 4

Cabo Verde: 1

A puerta

Argentina: 3

Cabo Verde: 0

Fallidos

Argentina: 1

Cabo Verde: 0

Dentro del área penal

Argentina: 2

Cabo Verde: 1

Fuera del área penal

Argentina: 2

Cabo Verde: 0

Disciplina

Tarjetas amarillas

Argentina: 0

Cabo Verde: 0

Tarjetas rojas

Argentina: 0

Cabo Verde: 0

Faltas recibidas

Argentina: 5

Cabo Verde: 4

Fueras de juego

Argentina: 2

Cabo Verde: 0

Distribución

Pases

Argentina: 370

Cabo Verde: 206

Pases completados

Argentina: 346

Cabo Verde: 173

Centros

Argentina: 4

Cabo Verde: 6

Centros completados

Argentina: 0

Cabo Verde: 1

Jugadas a balón parado

Saques de esquina

Argentina: 0

Cabo Verde: 0

Lanzamientos de falta

Argentina: 4

Cabo Verde: 7

Penaltis marcados

Argentina: 0

Cabo Verde: 0

Defensa

Autogoles

Argentina: 0

Cabo Verde: 0

Pérdidas de balón provocadas

Argentina: 10

Cabo Verde: 7