Mundial 2026 dieciseisavos de final| Argentina vs Cabo Verde: estadísticas del primer tiempo
EL MUNDIAL SE VIVE EN TVMAX| Argentinos y caboverdianos cruzan sus caminos en los dieciseisavos de final
Panamá/Final de los primeros 45 minutos. Argentina cumple con el guion esperado en estos dieciseisavos de final del Mundial, aunque no sin tener que masticar el partido ante una combativa selección de Cabo Verde. La campeona del mundo se marcha a los vestuarios con una ventaja mínima (1-0) gracias, cómo no, a la bota de Lionel Messi, encargado de romper el muro africano tras una asistencia precisa que destrabó el encuentro.
El planteamiento de Lionel Scaloni fue claro desde el pitido inicial: adueñarse de la pelota. Con un 57% de posesión frente al 39% de los "Tiburones Azules" (y un 5% de disputa estéril), la Albiceleste tejió su juego desde la precisión, registrando la notable cifra de 346 pases completados de 370 intentados (un 93% de efectividad). Cabo Verde, por su parte, se vio obligado a correr detrás del esférico, logrando conectar solo 173 entregas.
Monopolio sin excesiva profundidad
A pesar del control absoluto en la distribución, a Argentina le costó transformar la tenencia en un asedio asfixiante. El combinado sudamericano probó fortuna en cuatro ocasiones, dirigiendo tres de esos remates entre los tres palos. Curiosamente, la pizarra muestra un equilibrio absoluto en la toma de decisiones: dos disparos nacieron desde dentro del área y otros dos se intentaron desde la larga distancia, evidenciando las dificultades para quebrar la última línea caboverdiana.
Cabo Verde, lejos de desmoronarse, mantuvo la compostura defensiva y apostó a las transiciones rápidas y al juego exterior, llegando a colgar hasta 6 centros al área (frente a los 4 de Argentina), aunque solo uno encontró rematador. Su balance ofensivo, sin embargo, fue estéril: un único remate que ni siquiera inquietó los guantes del guardameta argentino.
El dato: El juego limpio ha sido la tónica de la primera mitad. El colegiado no ha tenido que mostrar ninguna tarjeta amarilla ni roja, en un choque donde Argentina recibió 5 faltas y Cabo Verde 4.
Con este resultado, Argentina camina con paso firme pero con el freno de mano puesto hacia los octavos de final. Cabo Verde ha demostrado que sabe sufrir y buscará su oportunidad a balón parado o en alguna contra en la segunda mitad. Quedan 45 minutos de infarto en este Mundial de las sorpresas.
Desgloce en números
Ataque
Posesión del balón
Argentina: 57%
Cabo Verde: 39%
5% en disputa
Gol
Argentina: 1
Cabo Verde: 0
Encajados
Argentina: 0
Cabo Verde: 1
Dentro del área penal
Argentina: 0
Cabo Verde: 0
Fuera del área penal
Argentina: 0
Cabo Verde: 0
Asistencias
Argentina: 1
Cabo Verde: 0
Remates a puerta
Total
Argentina: 4
Cabo Verde: 1
A puerta
Argentina: 3
Cabo Verde: 0
Fallidos
Argentina: 1
Cabo Verde: 0
Dentro del área penal
Argentina: 2
Cabo Verde: 1
Fuera del área penal
Argentina: 2
Cabo Verde: 0
Disciplina
Tarjetas amarillas
Argentina: 0
Cabo Verde: 0
Tarjetas rojas
Argentina: 0
Cabo Verde: 0
Faltas recibidas
Argentina: 5
Cabo Verde: 4
Fueras de juego
Argentina: 2
Cabo Verde: 0
Distribución
Pases
Argentina: 370
Cabo Verde: 206
Pases completados
Argentina: 346
Cabo Verde: 173
Centros
Argentina: 4
Cabo Verde: 6
Centros completados
Argentina: 0
Cabo Verde: 1
Jugadas a balón parado
Saques de esquina
Argentina: 0
Cabo Verde: 0
Lanzamientos de falta
Argentina: 4
Cabo Verde: 7
Penaltis marcados
Argentina: 0
Cabo Verde: 0
Defensa
Autogoles
Argentina: 0
Cabo Verde: 0
Pérdidas de balón provocadas
Argentina: 10
Cabo Verde: 7