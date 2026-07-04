Aplausos, tambores y autos haciendo sonar las bocinas: la derrota de Cabo Verde ante Argentina, los vigentes campeones del mundo a los que llevaron a la prórroga, se celebró en la madrugada de Praia como una victoria, aunque acabara con el sueño mundialista de los Tiburones Azules.

Praia, Cabo Verde/La histórica participación de Cabo Verde en el Mundial 2026 llegó a su fin tras caer 3-2 ante Argentina en los dieciseisavos de final, pero el pequeño archipiélago africano se despidió con el reconocimiento de sus aficionados y del mundo del fútbol.

Con poco más de 500.000 habitantes, los Tiburones Azules sorprendieron al clasificarse a la fase eliminatoria en su primera Copa del Mundo y llevaron a los actuales campeones del mundo hasta la prórroga en un emocionante encuentro disputado en Miami.

Los goles de Deroy Duarte y Sidney Lopes Cabral hicieron soñar a los caboverdianos con una hazaña histórica, aunque un autogol de Diney Borges en el minuto 111 terminó dando el triunfo a Argentina. Pese a la eliminación, la afición celebró el esfuerzo de su selección, destacando que el equipo compitió de igual a igual frente a una de las grandes potencias del fútbol mundial y se marchó del torneo con la cabeza en alto.