EN VIVO Mundial 2026 Bélgica vs Senegal partido de dieciseisavos de final

Bélgica y Senegal se ven las caras por primera vez en la historia, y lo hacen nada menos que en los octavos de final del Mundial 2026. EL MUNDIAL SE VIVE EN TVMAX

BÉLGICA 🇧🇪 VS 🇸🇳 SENEGAL | 16VOS | MUNDIAL FIFA 2026 | TVMAX | EN VIVO / Redacción TVMAX
Redacción TVMAX
01 de julio 2026 - 14:33

Panamá/¡Bienvenidos a la transmisión de los octavos de final del Mundial 2026! Desde Seattle, Bélgica, líder del Grupo G, se mide por primera vez en la historia ante Senegal, la sorprendente octava mejor tercera de grupo. Los Diablos Rojos llegan lanzados tras su goleada histórica ante Nueva Zelanda, mientras los africanos buscan repetir la contundencia mostrada frente a Irak. ¡No se despeguen, arrancamos!

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