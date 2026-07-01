Panamá/¡Bienvenidos a la transmisión de los octavos de final del Mundial 2026! Desde Seattle, Bélgica, líder del Grupo G, se mide por primera vez en la historia ante Senegal, la sorprendente octava mejor tercera de grupo. Los Diablos Rojos llegan lanzados tras su goleada histórica ante Nueva Zelanda, mientras los africanos buscan repetir la contundencia mostrada frente a Irak. ¡No se despeguen, arrancamos!