Raphinha, baja confirmada: el brasileño del Barcelona se pierde el amistoso de Brasil ante Croacia

Wesley de la Roma también es baja para la selección de Brasil.

Rio de Janeiro, Brasil/El extremo Raphinha y el lateral derecho Wesley se perderán por lesión el partido amistoso que Brasil disputará el martes frente a Croacia en Estados Unidos, anunció este viernes la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF).

Raphinha, del FC Barcelona, y Wesley, de la Roma, fueron titulares el jueves en el amistoso perdido 2-1 por los pentacampeones mundiales ante Francia en preparación para el Mundial 2026.

"Ambos sintieron dolores en la región posterior del muslo derecho durante el juego" y "este viernes se hicieron exámenes médicos que confirmaron lesiones musculares", informó la CBF en un comunicado.

No dio detalles sobre el alcance de las lesiones de ambos, cuyos equipos están entrando en la recta final de la temporada 2025-2026.

Raphinha lleva once goles y tres asistencias en 20 partidos en esta campaña con el Barça en La Liga, liderada por el club catalán.

Hizo tres tantos en la Liga de Campeones, en la que los culés enfrentarán al Atlético de Madrid en abril en cuartos de final.

Wesley es clave para la Roma, con 26 presentaciones en la Serie A, en la que los giallorossi ocupan la sexta posición.

En el partido del jueves ante Francia en Foxborough, Massachusetts, Raphinha fue sustituido por Luiz Henrique en el entretiempo y Wesley por Roger Ibáñez a los 71 minutos.

La noche del jueves el seleccionador brasileño, el italiano Carlo Ancelotti, citó a Vitor Reis, joven zaguero de 20 años del Girona español.

El amistoso Brasil-Croacia se jugará en Orlando, Florida.

El Barcelona estima la baja de Raphinha en unas cinco semanas

El atacante brasileño Raphinha, lesionado en el muslo derecho durante el amistoso perdido 2-1 por su Seleçao ante Francia el jueves en Estados Unidos, estará de baja unas cinco semanas, estimó este viernes su club, el FC Barcelona, en un comunicado.

El jugador ha abandonado la concentración de Brasil y no estará en el amistoso del martes ante Croacia en Orlando (Florida, Estados Unidos).

Si se cumple la estimación comunicada por el Barça, se perdería todo el mes de abril con su club, lo que implica en principio unos cuatro partidos de LaLiga española (Atlético de Madrid, Espanyol, Celta, Getafe) donde el club catalán es líder con cuatro puntos de ventaja sobre el Real Madrid, y sobre todo la eliminatoria de cuartos de final de la Liga de Campeones europea ante el Atlético de Madrid (8 y 14 de abril).

"El jugador del primer equipo Rafael Dias 'Raphinha' sufre una lesión en el bíceps femoral del muslo derecho según confirman las pruebas médicas que le ha hecho la CBF (Confederación Brasileña de Fútbol) a raiz de las molestias que notó durante la disputa del Brasil-Francia. Raphinha vuelve a Barcelona para empezar el tratamiento pertinente. El tiempo aproximado de recuperación es de cinco semanas", explicó el Barça en su texto.

Raphinha fue cambiado en el descanso y reemplazado por Luiz Henrique, en un partido en el que Wesley, de la Roma, también se lesionó y fue cambiado en el minuto 71.

Esta campaña, el balance de Raphinha es de 19 tantos en 31 partidos disputados. En la Liga española, el extremo brasileño ha firmado 11 de sus tantos y ha dado además tres asistencias.

En la actual Liga de Campeones, Raphinha ha anotado tres tantos.