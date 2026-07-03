Con un gol decisivo de Jhon Arias, Colombia superó por la mínima (1-0) a Ghana este viernes en Kansas City y aseguró su clasificación a los octavos de final del Mundial 2026, donde tendrá como próximo rival a la selección de Suiza.

Panamá/Colombia cumplió con los pronósticos y derrotó 1-0 a Ghana este viernes en Kansas City, asegurando su clasificación a los octavos de final del Mundial 2026, donde se enfrentará a Suiza el próximo martes en Vancouver.

El único gol del compromiso llegó apenas al minuto 14, cuando Jhon Arias aprovechó un centro de Luis Suárez para definir con precisión y darle la ventaja a los dirigidos por Néstor Lorenzo.

La selección cafetera dominó el encuentro de principio a fin, controló la posesión del balón y generó las mejores ocasiones de gol, aunque no logró ampliar la diferencia. Luis Díaz incluso vio anulado un tanto por fuera de juego, mientras que James Rodríguez fue sustituido al descanso tras una discreta actuación.

Por su parte, Ghana, dirigida por el extécnico colombiano Carlos Queiroz, apostó por un planteamiento defensivo y prácticamente no inquietó el arco rival, al no registrar remates entre los tres palos durante todo el partido.

Con este resultado, Colombia regresa a los octavos de final de una Copa del Mundo tras perderse el torneo de Catar 2022 y mantiene vivo el sueño de igualar o superar su histórica actuación de Brasil 2014, cuando alcanzó los cuartos de final.