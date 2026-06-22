EN VIVO Mundial 2026 Argentina vs Austria partido del Grupo J

Panamá/Bienvenidos a nuestra transmisión EN VIVO del emocionante partido entre Argentina y Austria, correspondiente a la segunda jornada del Grupo J del Mundial 2026.

Desde Texas, dos selecciones que comenzaron el torneo con victoria se enfrentan en un duelo que promete grandes emociones y que podría definir al primer clasificado del grupo a la siguiente ronda.

La vigente campeona del mundo, Argentina, llega llena de confianza después de imponerse por 3-0 sobre Argelia en su debut. El conjunto dirigido por Lionel Scaloni atraviesa una extraordinaria racha de ocho triunfos consecutivos y suma siete partidos sin conocer la derrota en la Copa Mundial, registrando cinco victorias y dos empates. Además, la Albiceleste ha marcado exactamente tres goles en sus últimos tres compromisos mundialistas.

Por su parte, Austria también atraviesa un gran momento futbolístico. El equipo dirigido por Ralf Rangnick derrotó 3-1 a Jordania en su primer compromiso y acumula un impresionante balance de diez victorias, un empate y una derrota en sus últimos doce encuentros. Sin embargo, los europeos tendrán una dura prueba ante la selección número uno del ranking mundial y un rival que históricamente ha dominado sus enfrentamientos ante equipos europeos y sudamericanos.

Uno de los grandes atractivos del partido será la presencia de Lionel Messi, quien está a solo un gol de superar la histórica marca de 16 tantos mundialistas establecida por Miroslav Klose. Además, si consigue anotar, el capitán argentino se convertiría en apenas el tercer futbolista en la historia en marcar en seis partidos consecutivos de una Copa del Mundo. Del lado austríaco, Marko Arnautović buscará volver a ser determinante luego de anotar en su debut.

Quédate con nosotros y disfruta de este apasionante minuto a minuto de Argentina vs Austria, donde te llevaremos cada detalle de la previa, las alineaciones, las estadísticas, las mejores jugadas y todas las emociones de un encuentro que puede marcar el destino del Grupo J del Mundial 2026. Se espera un estadio repleto, un gran ambiente en las gradas y un choque de estilos que promete convertirse en uno de los partidos más atractivos de esta fase de grupos.