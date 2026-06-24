EN VIVO Mundial 2026| Escocia 0-1 Brasil: Primer Tiempo/ definición del Grupo C

Estados Unidos/La última jornada del Grupo C del Mundial 2026 promete una definición cargada de tensión. Mientras Escocia y Brasil se enfrentan en Miami, Marruecos y Haití disputarán simultáneamente el otro encuentro de la zona en Atlanta, en una combinación de resultados que definirá el orden final y los clasificados a la fase eliminatoria.

Brasil llega como líder provisional del grupo con cuatro puntos, igualado con Marruecos pero favorecido por la diferencia de goles. La selección dirigida por Carlo Ancelotti dejó atrás el empate inicial frente a Marruecos con una contundente victoria sobre Haití y depende de sí misma para asegurar el primer puesto. Un triunfo o incluso un empate podrían bastarle para terminar en la cima del sector.

Escocia, por su parte, suma tres unidades tras vencer a Haití en el debut y caer por la mínima ante Marruecos. Los británicos afrontan el reto más complicado posible: derrotar a una de las grandes favoritas al título. Una victoria les garantizaría la clasificación y podría incluso impulsarlos al liderato del grupo dependiendo de lo que ocurra en Atlanta.

El duelo paralelo también será decisivo. Marruecos parte como favorito ante una Haití ya eliminada, pero sabe que una victoria podría darle el primer lugar si Brasil tropieza. Los Leones del Atlas han mostrado solidez defensiva y llegan reforzados tras su triunfo sobre Escocia. Haití, sin opciones matemáticas de avanzar, buscará despedirse del torneo con una actuación histórica y sumar sus primeros puntos en la competición.

La calculadora estará presente durante los 90 minutos. Brasil y Marruecos tienen la primera opción para avanzar, pero Escocia aún conserva posibilidades reales de clasificación. Con los dos partidos comenzando al mismo tiempo, cualquier gol puede alterar el panorama de un Grupo C que llega abierto hasta el último instante.