Panamá/¡Bienvenidos a una nueva jornada de la Copa Mundial de la FIFA 2026! Este martes te acompañaremos con la cobertura EN VIVO y el minuto a minuto del apasionante duelo entre Francia y Senegal, correspondiente a la primera fecha del Grupo I.

El imponente MetLife Stadium de Nueva Jersey será el escenario donde una de las favoritas al título buscará iniciar con autoridad su camino mundialista, mientras que la selección africana intentará dar el golpe y sorprender desde su estreno en el torneo. No te pierdas todos los detalles, incidencias, goles y las mejores jugadas de este gran compromiso.