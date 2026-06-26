EN VIVO Mundial 2026| Nueva Zelanda vs Bélgica: definición del Grupo G

Canadá/La última jornada del Grupo G presenta un duelo de máxima tensión. Bélgica llega obligada a reaccionar tras un inicio muy por debajo de las expectativas, mientras que Nueva Zelanda afronta el encuentro con la intención de firmar una de las mayores sorpresas del torneo. El partido se disputa en el BC Place de Vancouver y se juega de forma simultánea al Egipto-Irán, por lo que la clasificación dependerá también de lo que ocurra en ese otro encuentro.

Sobre el papel, Bélgica era la favorita del grupo, pero los empates frente a Egipto (1-1) e Irán (0-0) han complicado su situación. Los "Diablos Rojos" solo suman dos puntos y necesitan ganar para mantener opciones de avanzar, además de esperar un resultado favorable en el otro partido del grupo.

Nueva Zelanda, por su parte, ha competido mejor de lo que muchos esperaban. Arrancó con un meritorio empate 2-2 ante Irán, aunque después cayó 3-1 frente a Egipto. Con un punto, los oceánicos todavía conservan opciones matemáticas y buscarán apoyarse en el liderazgo ofensivo de Chris Wood y en un planteamiento sólido para incomodar a una selección belga que aún no ha encontrado continuidad.

Uno de los focos estará en figuras como Kevin De Bruyne y Romelu Lukaku, llamados a marcar diferencias en un partido decisivo. Bélgica ha generado ocasiones, pero le ha faltado eficacia en los metros finales. En defensa, además, podría verse obligada a introducir cambios tras la expulsión del central Nathan Ngoy en la jornada anterior.

Claves del partido

Bélgica necesita una victoria para aspirar a la clasificación.

Nueva Zelanda busca una victoria histórica que le permita seguir soñando con los dieciseisavos de final.

La resolución del Grupo G dependerá también del resultado entre Egipto e Irán.

La presión recae sobre Bélgica, mientras que Nueva Zelanda intentará aprovechar cualquier espacio al contragolpe.