Mundial 2026 resultado| ¡Hazaña! Cabo Verde clasifica a dieciseisavos de final y se las verá con Argentina

EL MUNDIAL SE VIVE EN TVMAX| El equipo caboverdiano empata con Arabia Saudita, y, junto a la derrota de Uruguay ante España, supera la fase de grupos en su primera Copa del Mundo.

Estados Unidos/Cabo Verde hizo historia este viernes al clasificar a 16avos de final en su debut en los Mundiales al empatar 0-0 con Arabia Saudita en la última fecha del Grupo H.

Los Tiburones Azules quedaron segundos de la serie, ganada por España, y se cruzarán en la segunda ronda contra la campeona mundial Argentina, el viernes próximo en Miami.