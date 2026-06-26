EN VIVO Mundial 2026| Egipto vs Irán: definición del Grupo G

Estados Unidos/El Grupo G llega a su última jornada completamente abierto y el enfrentamiento entre Egipto e Irán puede decidir el destino de ambos en el Mundial 2026. Los egipcios parten con ventaja tras sumar cuatro puntos en las dos primeras jornadas, mientras que Irán llega invicto, pero con dos empates que le obligan a buscar un triunfo para depender de sí mismo.

Egipto ha mostrado una notable mejoría ofensiva después de empatar con Bélgica (1-1) y derrotar con autoridad a Nueva Zelanda (3-1). El equipo dirigido por Hossam Hassan se apoya en la calidad de Mohamed Salah, acompañado por Omar Marmoush y Mahmoud Hassan 'Trezeguet', un tridente que ha dado velocidad y desequilibrio al ataque. Un empate podría bastarle para avanzar, aunque la posición final dependerá también del resultado entre Bélgica y Nueva Zelanda.

Irán, por su parte, ha empatado 2-2 con Nueva Zelanda y 0-0 con Bélgica. El conjunto de Amir Ghalenoei ha competido con solidez defensiva, pero necesita transformar ese orden en pegada. Gran parte de sus esperanzas recaen en Mehdi Taremi, su principal referencia ofensiva, con el apoyo de jugadores experimentados como Alireza Jahanbakhsh.

Más allá del aspecto deportivo, el encuentro ha estado rodeado de atención mediática porque coincide con las celebraciones del Orgullo en Seattle. La FIFA ha confirmado que mantendrá las medidas habituales de inclusión en el estadio pese a las protestas formales de ambas federaciones, aunque los protagonistas han tratado de centrar el foco en el fútbol.

Sobre el césped se espera un partido de estilos contrastados: Egipto intentará imponer un ritmo alto y aprovechar los espacios con Salah y Marmoush, mientras que Irán buscará un bloque compacto, minimizar errores y explotar las transiciones hacia Taremi. Con la clasificación en juego y varios escenarios dependiendo del otro partido del grupo, cada gol puede alterar por completo la tabla.