Mundial 2026| ¡Histórico! Presente torneo rompe el récord como la edición con más goles en la historia

EL MUNDIAL SE VIVE EN TVMAX| Con apenas 60 partidos disputados, el torneo actual ya superó la marca impuesta en Catar 2022 gracias a un emocionante duelo entre Estados Unidos y Turquía.

Panamá/El Mundial 2026 está siendo un auténtico espectáculo para los amantes del fútbol ofensivo. El torneo ha batido oficialmente el récord de la Copa del Mundo más goleadora de la historia al registrar 177 anotaciones en tan solo 60 compromisos.

El gol de la nueva marca llegó en el Estadio de Los Ángeles, en el marco de la victoria de Turquía 3-2 sobre Estados Unidos por el Grupo D. De esta manera, el presente torneo deja atrás los 172 goles que se marcaron en la totalidad de los 64 partidos de Catar 2022.

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Alemania y Canadá lideran el espectáculo ofensivo

Este ritmo demoledor ha estado impulsado por partidos de alta efectividad, destacando dos encuentros en los que las ofensivas no tuvieron piedad. La primera gran exhibición la dio Alemania al aplastar 7-1 a Curazao, seguida por la gran presentación de Canadá, que derrotó 6-0 a Catar.

A falta de que se jueguen los partidos decisivos, el Mundial 2026 sigue aumentando una cifra que ya es completamente histórica.

A continuación desglosamos las cantidades y tipos de goles que se han marcado en la presente Copa del Mundo.

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