Panamá/Las selecciones de Panamá e Inglaterra se enfrentarán este sábado 27 de junio en Nueva Jersey para disputar su último compromiso de la fase de grupos del Grupo L en la Copa Mundial de la FIFA 2026. Aunque la Selección de Panamá ya no tiene opciones de avanzar a la siguiente ronda, buscará despedirse del torneo con una actuación destacada frente a uno de los favoritos de la competencia.

En la previa de este atractivo encuentro, Ricardo Icaza, enviado especial de TVMAX Deportes en territorio mundialista, conversó con los futbolistas Jorge Gutiérrez y Tomás Rodríguez, dos jugadores que podrían tener la oportunidad de sumar minutos ante el conjunto inglés. Ambos destacaron la importancia de cerrar el campeonato con orgullo, compromiso y dejando una buena imagen en representación del fútbol panameño.

El duelo ante Inglaterra marcará el cierre del camino de Panamá en el Mundial 2026, en un escenario donde el equipo dirigido por Thomas Christiansen intentará competir de tú a tú frente a una de las selecciones candidatas al título y despedirse con la frente en alto.