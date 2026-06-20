EN VIVO Mundial 2026| Túnez vs Japón: partido del Grupo F y número 1000 en las copas del mundo

México/El Estadio Monterrey se viste de gala para albergar un enfrentamiento crucial del Grupo F en la Copa Mundial 2026. El juego entre Túnez y Japón no será un encuentro cualquiera, ya que la FIFA ha confirmado que se convertirá oficialmente en el partido número 1,000 en la historia de los mundiales masculinos.

¿Cómo llega Japón?

Los Samurái Blue dejaron una grata impresión en su debut al rescatar un vibrante empate 2-2 ante la favorita del grupo, Países Bajos. El equipo asiático volvió a demostrar su resiliencia característica y su efectividad en las segundas mitades; un gol agónico de Daichi Kamada en el minuto 89 les otorgó una unidad que puede valer oro. Una victoria frente a los tunecinos pondría a Japón con pie y medio en la siguiente ronda.

¿Cómo llega Túnez?

Las Águilas de Cartago viven horas de absoluta tormenta. Tras sufrir una humillante derrota por 5-1 ante Suecia (la peor goleada de su historia en mundiales), la Federación Tunecina de Fútbol tomó la drástica decisión de rescindir el contrato del técnico Sabri Lamouchi tras un solo encuentro disputado. Para intentar el milagro, han contratado de emergencia a Hervé Renard, un viejo conocido del torneo que buscará impregnar su disciplina colectiva y obrar otra gesta mundialista.