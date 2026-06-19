EN VIVO Mundial 2026| Turquía vs Paraguay: partido del Grupo D

Estados Unidos/El Grupo D entra en una fase decisiva con un duelo de máxima tensión entre Turquía y Paraguay. Ambos conjuntos llegan obligados a sumar después de caer en sus respectivos estrenos y saben que una nueva derrota los dejaría al borde de la eliminación.

Cómo llegan

La selección turca dirigida por Vincenzo Montella debutó con una inesperada derrota por 2-0 ante Australia. Pese a contar con una generación talentosa liderada por Arda Güler, Turquía mostró dificultades para transformar su posesión en ocasiones claras y ahora necesita reaccionar para mantenerse en carrera.

Paraguay tampoco tuvo el inicio esperado. El equipo de Gustavo Alfaro fue superado por Estados Unidos y cayó 4-1, un resultado que dejó a la Albirroja sin margen de error. Alfaro calificó este encuentro como una auténtica “final” y defendió públicamente a sus jugadores antes de este compromiso decisivo.

Las claves del partido

El talento turco entre líneas: Güler, Hakan Çalhanoğlu y Kenan Yıldız buscarán imponer su calidad técnica para controlar el ritmo del encuentro.

La reacción paraguaya: Paraguay necesita recuperar la solidez defensiva que caracterizó gran parte del ciclo Alfaro y aprovechar la velocidad de Miguel Almirón y Julio Enciso en transición.

La presión psicológica: Con Estados Unidos ya bien encaminado tras ganar sus dos primeros partidos, este choque puede definir quién sigue con opciones reales de clasificación hacia la última jornada.