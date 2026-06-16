Mundial 2026 | España entrena con la resaca del empate ante Cabo Verde sin Merino

Según un miembro del equipo técnico español, el centrocampista se quedó en el gimnasio por "gestión de carga".

Chattanooga, Estados Unidos/La selección española regresó a los entrenamientos en Chattanooga este martes tras el sorprendente empate sin goles ante Cabo Verde que cosechó el lunes en Atlanta en su estreno en el Mundial 2026, con todos sus jugadores salvo Mikel Merino, en el gimnasio por "gestión de carga".

Merino, que se perdió la segunda mitad de la temporada con el Arsenal por una lesión en el pie, disputó los últimos 25 minutos en el Estadio Atlanta.

Según un miembro del equipo técnico español, el centrocampista se quedó en el gimnasio por "gestión de carga".

Merino había saltado al terreno de juego como miembro del plan B del seleccionador Luis de la Fuente para buscar la victoria junto con Lamine Yamal, también de regreso tras casi dos meses lesionado.

Este martes, de regreso a la Baylor School, campo de entrenamiento de la Roja en la primera fase del torneo, el fenómeno de 18 años mostró un rostro serio durante los primeros minutos del entrenamiento, abiertos a la prensa.

A diferencia de los días anteriores al debut, cuando Yamal y Nico Williams se pasaban los toros -juego de pases en círculo con dos jugadores en el medio- entre sonoras bromas y risas.

Williams, también de vuelta de lesión, entró en el minuto 87' ante Cabo Verde.

España descansará el miércoles y el jueves volverá a entrenar con la vista puesta en la segunda jornada del Grupo H, en la que repite duelo en Atlanta el domingo (16h00 GMT) ante Arabia Saudita, que arrancó la competición con un empate 1-1 ante Uruguay.