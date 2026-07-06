Panamá/Bélgica firmó una contundente victoria por 4-1 sobre Estados Unidos en Seattle y avanzó a los cuartos de final del Mundial 2026, donde se enfrentará a España. Los Diablos Rojos dominaron el encuentro desde el inicio, impulsados por un doblete de Charles De Ketelaere y los tantos de Hans Vanaken y Romelu Lukaku.

El partido estuvo marcado por la polémica participación de Folarin Balogun, quien fue habilitado por la FIFA pese a haber sido expulsado en la ronda anterior. Sin embargo, el delantero no pudo cambiar el rumbo del encuentro y el Team USA fue ampliamente superado, descontando únicamente gracias a Malik Tillman.

Con esta derrota, Estados Unidos quedó eliminado y el Mundial 2026 se quedó sin selecciones anfitrionas en competencia, tras las eliminaciones previas de México y Canadá. Bélgica, por su parte, llega con gran confianza al duelo de cuartos de final frente a España.