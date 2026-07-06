Panamá/Comienza la emoción en Seattle, donde Estados Unidos y Bélgica se enfrentan en un atractivo duelo de octavos de final del Mundial 2026.

Ambas selecciones salen con la misión de conseguir el triunfo y asegurar su lugar entre los ocho mejores del torneo. Sigue aquí todas las incidencias, las mejores jugadas y el minuto a minuto de un partido que promete intensidad de principio a fin.

Puedes seguir con: resultado en vivo, estadísticas del partido, calificaciones de los jugadores o las mejores jugadas del encuentro.

EL MUNDIAL SE VIVE EN TVMAX.