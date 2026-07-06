EN VIVO Mundial 2026 Estados Unidos vs Bélgica

Estados Unidos y Bélgica buscan el boleto a los cuartos de final del Mundial 2026. EL MUNDIAL SE VIVE EN TVMAX

ESTADOS UNIDOS 🇺🇸 VS 🇧🇪 BÉLGICA | 8VOS | MUNDIAL FIFA 2026 | TVMAX | EN VIVO / Redacción TVMAX
Redacción TVMAX
06 de julio 2026 - 17:46

Panamá/Comienza la emoción en Seattle, donde Estados Unidos y Bélgica se enfrentan en un atractivo duelo de octavos de final del Mundial 2026.

Ambas selecciones salen con la misión de conseguir el triunfo y asegurar su lugar entre los ocho mejores del torneo. Sigue aquí todas las incidencias, las mejores jugadas y el minuto a minuto de un partido que promete intensidad de principio a fin.

Puedes seguir con: resultado en vivo, estadísticas del partido, calificaciones de los jugadores o las mejores jugadas del encuentro.

EL MUNDIAL SE VIVE EN TVMAX.

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