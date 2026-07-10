Mundial 2026: trágica muerte de una adolescente tras la victoria de Francia ante Marruecos en cuartos de final

Lille, Francia/Una adolescente de 17 años falleció en el norte de Francia al caerse de un camión cuando celebraba la victoria de los Bleus contra Marruecos, en los cuartos de final del Mundial, informaron este viernes los bomberos.

La menor se encontraba en la parte trasera de un camión en la localidad de Aulnoye-Aymeries cuando cayó y fue aplastada por el vehículo, afirman los bomberos. Falleció in situ.

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Los Bleus, uno de los grandes favoritos del Mundial de fútbol, derrotaron el jueves a Marruecos por 2-0 en Foxborough, en las afueras de Boston, gracias a los goles de Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé.

Francia alcanza así sus terceras semifinales consecutivas y se enfrentará en Dallas, el próximo martes, al vencedor del duelo entre España y Bélgica que se disputa este viernes en Los Ángeles.

Disturbios en Londres tras el partido Francia-Marruecos.

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El partido de cuartos de final del Mundial 2026 entre Francia y Marruecos desató enfrentamientos entre policías y aficionados en un barrio del centro de Londres, informaron este viernes las fuerzas de seguridad.

Los incidentes ocurrieron en Edgware Road, una importante vía al noreste de Hyde Park, en el centro de la capital británica, según la policía.

Imágenes publicadas en redes sociales mostraban a decenas de personas congregadas en la calle, algunas lanzando objetos contra la policía.

"Un agente de policía resultó herido y cuatro personas fueron detenidas", dijo un portavoz policial citado por medios británicos.

"Los agentes intervinieron inicialmente después de que un grupo de personas se reuniera en la vía, bloqueando el tráfico. La situación escaló cuando individuos comenzaron a lanzar botellas y fuegos artificiales, por lo que se desplegaron refuerzos", detalló un portavoz a la AFP.

El agente herido "habría sido alcanzado por una botella de vidrio" y fue trasladado a un hospital, añadió.

"El grupo se dispersó y el tráfico fue restablecido sobre la 1 de la madrugada (00H00 GMT)", precisó la policía.

Francia pasa a la semifinal del Mundial al vencer 2-0 a Marruecos

Empeñado en que la Copa del Mundo de 2026 lleve su nombre, Kylian Mbappé guió la clasificación de Francia a la semifinal al abrir la cuenta en la victoria 2-0 ante Marruecos este jueves en Foxborough, cerca de Boston.

Tras desperdiciar un penal, atajado por Yassine Bounou (28'), el capitán galo marcó un gol de alta factura en el minuto 60 que destrabó un partido enredado para los grandes favoritos al cetro en Norteamérica.

Mbappé, de 27 años, empató a Lionel Messi como artillero del certamen con ocho dianas. Está una por debajo del astro argentino (21 tantos) en la tabla de artillería histórica.

Ousmane Dembélé amplió la cuenta seis minutos más tarde con un chute desde fuera del área que sepultó a los Leones del Atlas, una selección que en los últimos años ganó el rol de actor protagónico del planeta fútbol.

Los Bleus chocaron una y otra vez con los reflejos de Bounou, vital para que el equipo marroquí se mantuviera con vida hasta las anotaciones de dos de los tres integrantes del temible tridente francés, que completa Michael Olise.

En busca de su tercera estrella, Francia jugará la semifinal el martes en Dallas contra España o Bélgica, que chocan el viernes en Los Ángeles.

Alineaciones:

Francia: Mike Maignan - Jules Koundé (Malo Gusto 87), Dayot Upamecano, William Saliba, Lucas Digne - Manu Koné (Warren Zaïre-Emery 71), Adrien Rabiot - Ousmane Dembélé, Michael Olise, Désiré Doué (Bradley Barcola 77) - Kylian Mbappé (Jean-Philippe Mateta 77). DT: Didier Deschamps.

Marruecos: Yassine Bounou - Achraf Hakimi (cap), Issa Diop, Noussair Mazraoui, Anass Salah-Eddine (Gessime Yassine 74) - Chemsdine Talbi (Amine Sbai 85), Brahim Díaz (Zakaria El Ouahdi 74), Ayyoub Bouaddi (Sofyan Amrabat 62) - Azzedine Ounahi, Neil El Aynaoui - Bilal el Khannous (Soufiane Rahimi 62). DT: Mohamed Ouahbi.