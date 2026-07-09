Mundial 2026 | Francia vs Marruecos: Estadísticas del primer tiempo partido de cuartos de final

Francia dominó gran parte del primer tiempo, pero no logró romper la resistencia de Marruecos , y ambos equipos se fueron al descanso con un empate 0-0 en el duelo correspondiente a los cuartos de final del Mundial 2026 .

Panamá/La selección francesa llevó la iniciativa ofensiva con 13 disparos, aunque solo uno fue a portería, reflejando las dificultades para superar el sólido planteamiento defensivo marroquí.

Por su parte, Marruecos generó menos peligro con apenas un remate, también dirigido entre los tres palos. Ninguno de los dos equipos encontró el camino al gol en una primera mitad muy disputada.

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En el manejo del balón, Francia tuvo una ligera superioridad con 53% de posesión, frente al 47% de los africanos. Los europeos también completaron 237 pases correctos de 266 intentos, para una efectividad del 89%, mientras que Marruecos registró 209 pases acertados de 232, alcanzando un notable 90% de precisión.

El conjunto francés también ganó la batalla en los tiros de esquina (3-1) y recuperó 11 balones, dos más que su rival (9). En defensa, Marruecos respondió con firmeza al realizar 10 despejes, el doble de los 5 efectuados por Francia, evitando que las llegadas francesas se transformaran en goles.

El encuentro se desarrolló con intensidad, pero con juego limpio, ya que ninguno de los equipos recibió tarjetas y ambos cometieron seis faltas. Tras unos primeros 45 minutos equilibrados en el marcador, aunque con mayor iniciativa de Francia, todo quedó abierto para una segunda mitad que prometía emociones en la lucha por un boleto a las semifinales del Mundial 2026.

Antes del descanso, el gran protagonista del encuentro ha sido Bono, quien sostiene el empate de Marruecos con una actuación sobresaliente bajo los tres palos. El guardameta marroquí recibió una calificación de 7.9, convirtiéndose en la figura del primer tiempo gracias a sus intervenciones decisivas.

El arquero respondió con tres atajadas en tres disparos al arco, manteniendo su portería en cero y evitando 1.40 goles de acuerdo con la estadística de goles prevenidos, exactamente la misma cifra de xGOT (Expected Goals on Target) que enfrentó. Además, salió una vez de su área para actuar como líbero, demostrando seguridad y buena lectura del juego.

En la salida con el balón, Bono completó 14 de 22 pases (64%), aunque tuvo dificultades en el juego largo al acertar solo 1 de 9 envíos (11%). También registró 29 contactos con el balón, reflejo del constante protagonismo que ha tenido ante la presión de Francia y de una actuación que, hasta el momento, mantiene con vida a Marruecos en los cuartos de final.