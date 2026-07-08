Mundial 2026: Gilberto Mora se gradúa de preparatoria tras caer con México ante Inglaterra

En un video que subió a Instagram se le observa afuera de la habitación de Mora con marcadores de colores y un dibujo para colorear.

México, México/Del choque a muerte con Inglaterra a la ceremonia graduación: el adolescente mediocampista Gilberto Mora terminó la preparatoria, apenas días después de que cerrara su primera participación con le selección de México en un Mundial.

Morita, de 17 años, se convirtió en un referente del Tri, que cayó 3-2 el domingo con Inglaterra en el mítico estadio Azteca en octavos de final del Mundial 2026.

La prensa mexicana difundió el miércoles videos de la ceremonia de graduación del jugador, que no asistió.

"Mora Zambrano, Gilberto", se escuchó por el parlante del acto en una escuela en la ciudad fronteriza de Tijuana, seguido por una ovación de sus compañeros.

Su edad fue tema de humor en el Mundial 2026, coorganizado por México, Estados Unidos y Canadá.

Los memes lo mostraban pidiéndole permiso a su mamá para jugar contra Inglaterra o cargando una mochila de Hombre Araña en el autobús con la selección mexicana.

Las redes colocaban al veterano portero Guillermo Ochoa como el padrino Don Memo de Morita.

El Memo Ochoa, que disputó su sexto y último Mundial con 40 años, se hizo eco de la broma.

En un video que subió a Instagram se le observa afuera de la habitación de Mora con marcadores de colores y un dibujo para colorear. El arquero carga también un títere que lleva su icónico pelo encrespado.

"Ya son más de las nueve, güey. No has hecho la tarea, ya te tienes que dormir. Te vengo a contar un cuentito", dice ante la mirada divertida de Mora.

Más allá del humor, la afición mexicana tiene sus esperanzas puestas en el joven jugador de Xolos de Tijuana que, según medios especializados, aparece como posible fichaje de clubes gigantes de Europa como el Liverpool y el Manchester United.