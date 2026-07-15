Mundial 2026 resultado| Inglaterra vs Argentina: ¡El fuego sagrado se enciende! La Albiceleste disputará la final ante España

Estados Unidos/Argentina remonta 2-1 a Inglaterra y jugará la final del Mundial con España.

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Dos caminos distintos hacia la semifinal

Inglaterra ha construido su campaña sobre la resiliencia. Tras liderar el Grupo L, eliminó a República Democrática del Congo, dejó en el camino al anfitrión México y remontó frente a Noruega en cuartos de final con otro partido decisivo de Jude Bellingham, convertido en el gran referente ofensivo del conjunto inglés.

Argentina, vigente campeona del mundo, también ha tenido que superar obstáculos. Después de avanzar como líder de su grupo, eliminó a Cabo Verde, superó a Egipto y derrotó a Suiza en la prórroga para instalarse entre los cuatro mejores. La experiencia de Lionel Messi, el desequilibrio de Julián Álvarez y la contundencia de Lautaro Martínez vuelven a ser los principales argumentos ofensivos del equipo de Scaloni.

El duelo táctico

El enfrentamiento promete un interesante choque de estilos. Inglaterra buscará imponer su potencia física, la presión alta y las conducciones de Bellingham desde la segunda línea, además del liderazgo de Harry Kane en ataque. Argentina intentará controlar el ritmo mediante la circulación de Enzo Fernández y Alexis Mac Allister, mientras Messi se mueve entre líneas para generar ventajas y conectar con sus delanteros.

También será determinante la batalla en las áreas. Emiliano Martínez vuelve a ofrecer garantías bajo los tres palos para la Albiceleste, mientras que la defensa inglesa, liderada por John Stones, tendrá la misión de limitar los espacios del ataque argentino.

Una rivalidad con historia

Será el sexto enfrentamiento entre ambas selecciones en la Copa del Mundo, una rivalidad marcada por capítulos inolvidables como México 1986 y el cruce de Corea-Japón 2002. El historial mundialista favorece ligeramente a Inglaterra, aunque cada nuevo episodio añade una página distinta a uno de los grandes clásicos del fútbol internacional.

La llave hacia la gloria

El ganador disputará la final del domingo frente a España, mientras que el perdedor jugará el encuentro por el tercer puesto contra Francia. Para Inglaterra representa la oportunidad de alcanzar su primera final mundialista desde 1966. Para Argentina, la posibilidad de defender el título conquistado cuatro años atrás y volver a pelear por la copa más importante del fútbol.

Con dos planteles repletos de talento, entrenadores de primer nivel y una rivalidad que trasciende el deporte, Inglaterra y Argentina prometen otro capítulo memorable. Noventa minutos —o quizá más— decidirán quién mantiene vivo el sueño de levantar la Copa del Mundo 2026.