La pasión por la Albiceleste desbordó las calles de Guararé tras la victoria 2-1 sobre Inglaterra. Ahora, los aficionados se preparan para vivir la gran final ante España este domingo 19 de julio desde las 2:00 p.m., en transmisión por TVN, TVMAX, TVN Pass, el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ y TVN Radio 96.5 FM.

Panamá/La semifinal entre Inglaterra y Argentina se vivió con mucha alegría y fiesta en Guararé provincia de Los Santos luego del triunfo de la albiceleste sobre Inglaterra 1-2 triunfo que le dio el boleto a la final donde enfrentará a España este domingo 19 de julio desde las 2:00 pm y será transmitido por TVN, TVMAX, TVN Pass, nuestro canal de Youtube TVMAX PANAMÁ y en TVN RADIO 96.5 FM.

Con información de Eduardo Javier Vega.