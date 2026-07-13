Mundial 2026 | "Siempre sufriendo": los argentinos celebran pase a semis y palpitan el duelo ante Inglaterra

Las semifinales del Mundial se disputarán entre campeones del mundo: Argentina e Inglaterra, dos selecciones que cargan una rivalidad histórica. EL MUNDIAL SE VIVE EN TVMAX

Mundial 2026 | "Siempre sufriendo": los argentinos celebran pase a semis y palpitan el duelo ante Inglaterra / AFP
AFP
13 de julio 2026 - 04:53

Buenos Aires, Argentina/Es la primera vez desde Italia 1990 que los semifinalistas son equipos que ya han conquistado la Copa del Mundo: Argentina en 1978, 1986 y 2022, Francia en 1998 y 2018, España en 2010 e Inglaterra en 1966.

AFP.

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