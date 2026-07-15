Mundial 2026 Inglaterra vs Argentina | Todos los memes del resultado de este partido de semifinales

Panamá/Lo que parecía una noche complicada para Argentina terminó en fiesta total. Inglaterra se adelantó en el marcador con un gol de Anthony Gordon en el arranque del segundo tiempo, tras una jugada colectiva que dejó parado al Dibu Martínez

Pero la Albiceleste, empujada por el dominio del balón durante casi todo el complemento, encontró la recompensa sobre el final: Enzo Fernández puso el empate al minuto 85 y Lautaro Martínez decretó el 2-1 definitivo en el 90+2, en una definición que hizo estallar tanto el Estadio de Atlanta como las redes sociales.

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Como era de esperarse en un clásico con la carga histórica de Argentina e Inglaterra —marcado por Malvinas y por el mítico gol de Maradona en 1986—, la remontada no tardó en convertirse en material viral. Desde burlas al gol inicial inglés que terminó no alcanzando, hasta celebraciones explosivas por el pase a la final del domingo 19 de julio ante España, aquí un repaso de las mejores reacciones que dejó el partido en redes sociales: