Uruguay de Bielsa busca revancha en Wembley ante Inglaterra tras la goleada sufrida ante Estados Unidos

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Watford, Reino Unido/El técnico de Uruguay, el argentino Marcelo Bielsa, confesó este jueves que llega con ganas al amistoso del viernes en Londres contra Inglaterra, cuatro meses después de la dura derrota sufrida ante Estados Unidos (5-1).

"A mí jugar contra los mejores siempre me entusiasma", señaló Bielsa en rueda de prensa en el hotel de la selección uruguaya en Watford, al noroeste de Londres.

Bielsa sabe que el encuentro en Wembley será una buena ocasión para sacarse la espina de la goleada sufrida el 18 de noviembre en Florida.

"Todos los partidos son una oportunidad. Obviamente no ignoro la calidad del rival que nos toca enfrentar, pero siempre prefiero que los juegos en los que participamos reclamen lo máximo de nosotros", dijo el técnico.

Bielsa sabe que su equipo debe dar una imagen distinta a la que ofreció en noviembre contra Estados Unidos.

"Más allá del resultado tan dificultoso que tuvimos, o que tuve que asimilar, a mí jugar contra los mejores siempre me entusiasma", dijo en relación a Inglaterra.

Bielsa es consciente de que el duelo contra Inglaterra y el que disputará el martes contra Argelia en Italia son buenos tests de cara al Mundial.

Tras Inglaterra y Argelia, espera el debut en el Mundial contra Arabia Saudita, el 15 de junio, para después medirse a Cabo Verde y España en la misma cita.

"Imaginar lo que va a pasar dentro de dos meses es una tentación, pero también es un inconveniente porque las realidades cambian mucho por un montón de factores", indicó.

Bielsa, de 70 años, afronta su tercer Mundial, tras participar en 2002 con Argentina, donde cayó en la primera fase, y en 2010 con Chile, eliminado en octavos de final.

"Los tiempos son totalmente distintos. El fútbol que se juega es distinto, el tipo de competencia es distinto. Es imposible hacer paralelismos. Lo que rodea a la competencia (ahora), no tiene punto de unión con lo que pasó en los dos Mundiales anteriores", indicó.

"Lo que siempre se mantiene constante es la importancia de lograr que en el momento adecuado los jugadores lleguen a la plenitud en el estado de forma, en el rendimiento físico, en el estado de ánimo, en la salud. Eso se aplica a cualquier tipo de competencia", añadió.

De cara al Mundial, Bielsa prefiere ser cauto y no hablar de posibles resultados.

"Estas hipótesis son de muy difícil respuesta, porque si uno plantea objetivos desproporcionados no está bien y si plantea objetivos poco ambiciosos tampoco está bien", explicó.

El Mundial en el horizonte -

En cambio, los defensas Guillermo Varela y Joaquín Piquerez sí mostraron este jueves sus ilusiones de hacer un buen Mundial.

"Si te diría que ninguno de nosotros quiere ganarlo, mentiría. Pero sabemos que es muy difícil ganar el Mundial. Hoy en día, con más países en el torneo, se hace más difícil aún", afirmó Varela, de 33 años jugador del Flamengo brasileño.

"Creo que este plantel tiene jugadores de jerarquía para llegar a hacer un buen papel", añadió.

Piquerez, de 27 años, defensa del Palmeiras brasileño, se mostró ambicioso.

"Todo el mundo sueña con ser campeón. Si vos no tenés ese sueño, se hace un poco más difícil", dijo.

"El equipo sueña y trabaja para hacer un gran Mundial. Después se llega hasta donde se llega, porque también hay otras selecciones, pero el sueño que tenemos es para ser campeón", añadió.

Primero llegará el partido en Wembley, en el que Bielsa confía en que sus jugadores lo hagan bien.

"Competir contra un representativo inglés, por los antecedentes de la historia de su fútbol y con una competencia (la Premier), en la que participan el 90% de sus jugadores, siempre es una prueba que para ser resuelta exige lo mejor de nosotros", dijo el técnico.

"Creo que estamos en condiciones de jugar competir (en el partido) con excelentes posibilidades. Nunca ignoro lo que significan los rivales, sobre todo cuando son jerarquizados, pero también creo mucho en los jugadores nuestros y lo que podamos hacer como fuerza colectiva", añadió.