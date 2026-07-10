Mundial 2026| Jáminton Campaz: jugador recibe amenazas. Federación de Colombia se pronuncia

Colombia/La Federación Colombiana de Fútbol (FCF) rechazó este viernes las "amenazas contra la vida y la integridad" del extremo Jáminton Campaz, quien desperdició una oportunidad de gol durante el partido ante Suiza, antes de que los cafeteros quedaran eliminanos del Mundial.

Colombia perdió el martes frente a Suiza en Vancouver durante los octavos de final, en un partido reñido y sin goles que se definió por penales 4-3 a favor de la Nati.

Al minuto 114, Campaz tuvo una opción de gol clara al acercarse al área tras un error defensivo suizo, pero el remate salió desviado por encima del larguero en un mano a mano con el portero.

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En un comunicado, la FCF dijo el viernes que rechaza "las amenazas contra la vida y la integridad de Jaminton Campaz y de su familia, proferidas después del partido" y expresó al mediocampista su "total solidaridad y respaldo".

Pocos días después del encuentro, periodistas deportivos señalaron comentarios hostiles de usuarios en las redes sociales del jugador de Rosario Central de Argentina.

Según una captura de pantalla tomada por un periodista de Caracol Radio, uno de ellos amenazó a su hija pequeña.

"Mi Colombia, por favor nunca dejemos de lado el respeto. Podemos pensar diferente, sentir frustración o tristeza, pero ninguna pasión justifica el odio y vivir con miedo", dijo el propio jugador en un mensaje publicado en su cuenta de Instagram, en el que incluyó una foto suya lamentándose en la cancha tras la derrota.

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Según la prensa local, tras la eliminación de Colombia, Campaz evitó tomar un vuelo de Vancouver a Bogotá en el que viajaron varios de sus compañeros.

La federación solicitó a la fiscalía colombiana llevar a cabo las "investigaciones necesarias para identificar, judicializar y sancionar a los responsables".

Las amenazas contra Campaz recuerdan la época más violenta de Colombia, durante las décadas de 1980 y 1990, cuando los carteles de la droga aterrorizaban a la población con constantes asesinatos y atentados.

En 1994, el mundo del fútbol fue sacudido por el asesinato a tiros del defensa Andrés Escobar en Medellín (noroeste), pocas semanas después de marcar un autogol en el Mundial de Estados Unidos, en el que los cafeteros fueron eliminados en fase de grupos.