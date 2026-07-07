Colombia se despidió del Mundial 2026 y las redes explotaron en memes

Panamá/La Selección Colombia quedó eliminada del Mundial 2026 este martes tras caer 4-3 en la definición por penales ante Suiza, luego de un empate 0-0 que se estiró durante los 90 minutos reglamentarios y los 30 del alargue.

Apenas se confirmó la clasificación helvética, las redes sociales colombianas se llenaron de memes, videos editados y comentarios que mezclaron la tristeza de la eliminación con el humor característico de la afición cafetera.

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La ocasión que no fue: el protagonismo de Campaz

Uno de los momentos más replicados en redes fue la chance que tuvo Jáminton Campaz en los últimos quince minutos del partido, cuando quedó mano a mano con el arquero suizo y su remate se fue por encima del travesaño. La jugada, que pudo haber cambiado la historia de Colombia en el torneo, se convirtió rápidamente en el eje de decenas de publicaciones y videos que circularon durante y después del encuentro.

Luis Díaz, el más mencionado

La floja producción de Luis Díaz también quedó en el centro de las bromas. Los usuarios recordaron los goles anulados por posición adelantada en partidos anteriores del delantero guajiro y los usaron como punto de partida para nuevas comparaciones, mientras que otros hicieron referencia directa a su bajo nivel en el compromiso decisivo ante Suiza.

La espera, la ansiedad y el humor colectivo

Durante los 90 minutos sin goles, muchos usuarios recurrieron a videos y comentarios cómicos para expresar la tensión de la espera. La falta de contundencia ofensiva y la angustia colectiva por la definición desde los once metros se transformaron en uno de los temas más comentados de la noche, en línea con la tradición de convertir el dolor futbolero en material de humor.

Los penales fallidos, otra vez el verdugo

La serie desde el punto penal —con los fallos de Dávinson Sánchez y Juan Camilo "Cucho" Hernández"— también generó su propia ola de reacciones. Varios memes conectaron este desenlace con la eliminación de Colombia ante Inglaterra en Rusia 2018, también definida por penales, recordando los fallos de aquella tanda como un patrón que se repite en la historia reciente de la Tricolor.

El fenómeno Noruega: la nueva "adopción" de los hinchas colombianos

Entre las reacciones más curiosas, una parte de la afición colombiana anunció en tono de broma que adoptaría a Noruega como su nueva selección para lo que resta del torneo, impulsados por la figura de Erling Haaland, quien fue determinante en la clasificación nórdica a cuartos de final tras su doblete ante Brasil.

Entre la risa y la emoción

Pese a la avalancha de humor, la eliminación también dejó postales cargadas de emoción, como el llanto de Luis Díaz y Juan Fernando Quintero al finalizar el partido, y las palabras de Daniel Muñoz, quien remarcó que "no hay nada que reprochar" tras la actuación del equipo en el torneo. Para buena parte del país, ambas caras —el llanto y la risa— convivieron en las mismas horas tras el resultado.