Jayden Adams Mundial 2026 | Conoce más de este jugador que enluta al fútbol y vistió los colores de Sudáfrica

El mediocampista sudafricano de 25 años, quien recién había disputado el Mundial 2026 con Bafana Bafana , fue hallado sin vida este sábado en Ciudad del Cabo . La noticia generó conmoción en el fútbol mundial , con reacciones de la FIFA , la CAF y las autoridades de su país.

Panamá/El fútbol sudafricano y africano está de luto. El mediocampista Jayden Oswin Adams, quien acababa de disputar el Mundial 2026 con la selección de Sudáfrica, fue hallado muerto este sábado a los 25 años, según confirmó el ministro de Deportes del país, Gayton McKenzie.

"Con gran pesar y un inmenso shock he recibido la noticia de la muerte de Jayden Adams", declaró McKenzie en un comunicado oficial, sin precisar la causa del fallecimiento, la cual aún no ha sido confirmada. "El fútbol sudafricano perdió a uno de sus más brillantes jóvenes talentos", agregó el funcionario.

La policía sudafricana anunció la apertura de una investigación luego de hallar el cuerpo sin vida de un hombre de 25 años en una vivienda del barrio Schotschekloof, en el centro de Ciudad del Cabo, con el fin de esclarecer las causas del deceso.

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Reacciones en el mundo del fútbol

La noticia generó una ola de condolencias a nivel internacional. La Unión de Futbolistas Sudafricanos expresó en su cuenta de X que "la muerte nos ha arrebatado cruelmente a uno de los nuestros", mientras que la Confederación Africana de Fútbol (CAF) lamentó que "el fútbol pierde a uno de los suyos".

Por su parte, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, se declaró "inmensamente triste" por la noticia y trasladó sus condolencias en nombre de toda la comunidad del fútbol mundial.

Su paso por el Mundial 2026

Jayden Adams fue una pieza importante en la primera fase del Mundial 2026 con Sudáfrica, integrante del Grupo A. El mediocampista fue titular en los dos primeros compromisos de los Bafana Bafana, ante México y República Checa, mientras que en el tercer partido, frente a Corea del Sur, ingresó de cambio en el minuto 80. No formó parte, sin embargo, del duelo de dieciseisavos de final ante Canadá, en el que Sudáfrica cayó 1-0 y quedó eliminada del torneo.

Perfil y trayectoria

Nacido el 5 de mayo de 2001 en Ciudad del Cabo, Adams era centrocampista de perfil derecho y medía 1,77 metros. Profesional desde 2020, inició su carrera en las reservas del Stellenbosch FC, club con el que debutó a nivel profesional en agosto de ese año. En enero de 2025 dio el salto al Mamelodi Sundowns, uno de los grandes de Sudáfrica, equipo con el que militaba al momento de su muerte. Su valor de mercado se ubicaba en 1,80 millones de euros.

Con la selección de Sudáfrica, Adams disputó nueve partidos y anotó un gol, y fue parte del combinado que terminó en el tercer lugar de la Copa Africana de Naciones (CAN) 2024, disputada en Costa de Marfil.

El fútbol sudafricano despide a uno de sus talentos más prometedores, cuya carrera quedó truncada apenas semanas después de representar a su país en la máxima cita del fútbol mundial.