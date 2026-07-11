Mundial 2026| Jayden Adams: hallan muerto a jugador de la Selección de Sudáfrica

Sudáfrica/El mediocampista Jayden Adams, que acababa de disputar con Sudáfrica el Mundial 2026, fue hallado muerto este sábado a los 25 años, anunció el ministro de Deportes de su país.

"Con gran pesar y un inmenso shock he recibido la noticia de la muerte de Jayden Adams", declaró Gayton McKenzie en un comunicado, sin precisar la causa del fallecimiento, "que no fue todavía confirmada".

"El fútbol sudafricano perdió a uno de sus más brillantes jóvenes talentos", añadió.

"La muerte nos ha arrebatado cruelmente a uno de los nuestros", reaccionó en su cuenta de X la Unión de Futbolistas Sudafricanos, mientras que la Confederación Africana de Fútbol (CAF) escribió que "el fútbol pierde a uno de los suyos".

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, dijo estar "inmensamente triste" por la noticia y trasladó el pésame en nombre de "todas las personas de la FIFA y de la comunidad del fútbol mundial".

La policía sudafricana anunció la apertura de una investigación después de hallar el cuerpo sin vida de un hombre de 25 años en una casa de Schotschekloof, un barrio del centro de Ciudad del Cabo, para esclarecer las causas del deceso.

Jayden Adams disputó los tres partidos de Sudáfrica en la primera fase del Mundial en Norteamérica en el marco del grupo A: en los dos primeros fue titular, ante México y República Checa, mientras que en el tercero, contra Corea del Sur, fue suplente y entró en juego en el minuto 80.

No participó sin embargo en el partido de despedida de los Bafana Bafana del torneo, la derrota 1-0 ante Canadá en dieciseisavos de final.

Profesional desde 2020, este jugador nacido en Ciudad del Cabo militaba en el club Mamelodi Sundows desde enero de 2025 y formó parte de la selección sudafricana que fue tercera en la Copa de África de Naciones (CAN) de Costa de Marfil en 2024.

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