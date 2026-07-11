Mundial 2026| Noruega vs Inglaterra historia: un enfrentamiento inédito en copas del mundo

Panamá/El historial oficial entre las selecciones masculinas de Noruega e Inglaterra es muy particular: a pesar de tener enfrentamientos muy recordados, nunca se han enfrentado en la fase final de una Copa del Mundo (su duelo en los cuartos de final del Mundial 2026 es el primero de este tipo).

Toda su historia oficial en competición de selecciones absolutas se reduce a las Eliminatorias Mundialistas.

Historial General (Todos los partidos)

Contando partidos oficiales y amistosos desde su primer choque en 1937, el balance favorece claramente a los británicos:

Partidos jugados: 12

Victorias de Inglaterra: 7

Victorias de Noruega: 2

Empates: 3

Goles de Inglaterra: 28 | Goles de Noruega: 9

El Historial en Eliminatorias de la Copa del Mundo

Noruega e Inglaterra han compartido grupo de clasificación al Mundial en tres procesos distintos, sumando 6 partidos oficiales.

La mítica victoria de 1981: El triunfo noruego 2-1 en Oslo en septiembre de 1981 es uno de los momentos más famosos de la historia de la radio de ese país. La eufórica narración del locutor Bjørge Lillelien ("Your boys took a hell of a beating!") celebrando el triunfo ante las estrellas inglesas pasó a la posteridad cultural del fútbol.

El golpe de 1993: En el proceso rumbo a Estados Unidos 1994, Noruega rescató un empate en Wembley (1-1) y luego venció con autoridad 2-0 a la Inglaterra dirigida por Graham Taylor. Ese resultado fue definitivo para que Noruega ganara el grupo e Inglaterra quedara trágicamente fuera de la Copa del Mundo.

Últimos antecedentes

Los cruces más recientes entre ambos han sido amistosos, ambos ganados por la mínima diferencia por Inglaterra: un 1-0 en Oslo (2012) gracias a un gol de Ashley Young, y otro 1-0 en Wembley (2014) con un gol de penal anotado por Wayne Rooney.

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