Mundial 2026 | Conoce cómo va la tabla de goleadores luego de dos partidos de cuartos de final

Messi y Mbappé comparten el liderato con 8 goles cada uno, mientras Haaland y Kane completan el podio de la tabla de goleadores tras la segunda jornada de cuartos de final del Mundial 2026 .

Los Angeles, Estados Unidos/Lionel Messi y Kylian Mbappé siguen al frente de la tabla de goleadores del Mundial de Norteamérica 2026, tras disputarse este viernes la segunda jornada de los cuartos de final. Ambos suman 8 goles y se perfilan como los principales candidatos a la Bota de Oro del torneo.

Detrás aparece Erling Haaland, de Noruega, con 7 tantos, mientras que Harry Kane completa el podio con 6 goles en lo que va de competencia. La cuarta posición es para Ousmane Dembélé, autor de 5 anotaciones con Francia.

En el resto de la tabla destaca un grupo compacto de 4 goles, integrado por Jude Bellingham, Mikel Oyarzabal, Julián Quiñones, Sarr y Vinícius Júnior, seguido por un numeroso lote de futbolistas con 3 tantos, entre ellos Cristiano Ronaldo, Romelu Lukaku y Raúl Jiménez.

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A continuación, el listado completo de goleadores tras la jornada disputada este viernes:

8 goles: Messi (Argentina), Mbappé (Francia)

7 goles: Haaland (Noruega)

6 goles: Kane (Inglaterra)

5 goles: Ousmane Dembélé (Francia)

4 goles: Bellingham (Inglaterra), Mikel Oyarzabal (España), Julián Quiñones (México), Sarr (Senegal), Vinícius Júnior (Brasil)

3 goles: Balogun (Estados Unidos), Brobbey (Países Bajos), Cristiano Ronaldo (Portugal), Matheus Cunha (Brasil), David (Canadá), Gakpo (Países Bajos), Havertz (Alemania), Raúl Jiménez (México), Just (Nueva Zelanda), Romelu Lukaku (Bélgica), Manzambi (Suiza), Saibari (Marruecos), Undav (Alemania), Wissa (República Democrática de Congo), De Ketelaere (Bélgica)

2 goles: Maxi Araújo (Uruguay), Arnautovic (Austria), Ashour (Egipto), Ayari (Suecia), Barcola (Francia), Diallo (Costa de Marfil), Diarra (Senegal), Elanga (Suecia), Embolo (Suiza), Gueye (Senegal), Kamada (Japón), Larin (Canadá), Mahmic (Bosnia), Mahrez (Argelia), Daniel Muñoz (Colombia), Ounahi (Marruecos), Pepe (Costa de Marfil), Rahimi (Marruecos), Rezaian (Irán), Summerville (Países Bajos), Tielemans (Bélgica), Trossard (Bélgica), Ueda (Japón), Vargas (Suiza), Zico (Egipto), Mikel Merino (España)

1 gol: Aasgaard (Noruega), Al Haydos (Catar), Al Rashdan (Jordania), Alajbegovic (Bosnia), Alamri (Arabia Saudita), Ali Olwan (Jordania), Angulo (Ecuador), Jhon Arias (Colombia), Ayhan (Turquía), Baena (España), Baturina (Croacia), Belghali (Argelia), Benbouali (Argelia), Berhalter (Estados Unidos), Brown (Alemania), Budimir (Croacia), Cabral (Cabo Verde), Campaz (Colombia), Canobbio (Uruguay), Casemiro (Brasil), Chávez (México), Cipenga (República Democrática de Congo), Comenencia (Curazao), David (Canadá), De Bruyne (Bélgica), Luis Díaz (Colombia), Diop (Marruecos), Doué (Francia), Duarte (Cabo Verde), Enciso (Paraguay), Eustáquio (Canadá), Fayzullayev (Uzbekistán), Enzo Fernández (Argentina), Fidalgo (México), Freeman (Estados Unidos), Galarza (Paraguay), Joao Neves (Portugal), Gouiri (Argelia), Güler (Turquía), Gyökeres (Suecia), Hakimi (Marruecos), Hassan (Egipto), Hussein (Irak), Hwang (Corea del Sur), Ibrahim (Egipto), Irankunda (Australia), Isak (Suecia), Isidor (Haití), Ito (Japón), Kalajdzic (Austria), Kessie (Costa de Marfil), Krejci (República Checa), Leão (Portugal), Lo Celso (Argentina), Luckassen (Ghana), Lukic (Bosnia), Maeda (Japón), Marfo Yirenkyi (Ghana), Martinelli (Brasil), Lautaro Martínez (Argentina), Lisandro Martínez (Argentina), Maseko (Sudáfrica), Mastouri (Túnez), Mauricio (Paraguay), Mayele (República Democrática de Congo), Mbaye (Senegal), McGinn (Escocia), Mendes (Portugal), Metcalfe (Australia), Mohebi (Irán), Mokoena (Sudáfrica), Musa (Croacia), Musiala (Alemania), Nakamura (Japón), Ndiaye (Senegal), Ndoye (Suiza), Neymar (Brasil), Nmecha (Alemania), Nusa (Noruega), Oh (Corea del Sur), Østigård (Noruega), Pedersen (Noruega), Perisic (Croacia), Pina (Cabo Verde), Plata (Ecuador), Porro (España), Ramos (Portugal), Rashford (Inglaterra), Rekik (Túnez), Reyna (Estados Unidos), Cuti Romero (Argentina), Luis Romo (México), Saber (Egipto), Sabitzer (Austria), Sadílek (República Checa), Saelemaekers (Bélgica), Salah (Egipto), Saliba (Canadá), Sané (Alemania), Sano (Japón), Schlotterbeck (Alemania), Schmid (Austria), Shomurodov (Uzbekistán), Sucic (Croacia), Surman (Nueva Zelanda), Svanberg (Suecia), Tamari (Jordania), Tillman (Estados Unidos), Trusty (Estados Unidos), Van Dijk (Países Bajos), Van Hecke (Países Bajos), Varela (Cabo Verde), Vlasic (Croacia), Xhaka (Suiza), Lamine Yamal (España), Yassine (Marruecos), Yilmaz (Turquía), Fabián Ruiz (España).