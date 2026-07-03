Mundial 2026 México vs Inglaterra | FIFA confirma que se mantiene el horario, no habrá cambio

Los Angeles, Estados Unidos/FIFA mantuvo finalmente el horario del partido de los octavos de final del Mundial 2026 entre México e Inglaterra, que se disputará el domingo a las 18H00 locales (00H00 GMT del lunes), tras descartar este viernes un cambio en la programación.

"Tras nuevas conversaciones, el partido México-Inglaterra, se disputará según lo programado, con inicio a las 18h00, hora local, el domingo", aseguró una fuente cercana al caso.

La misma fuente aseguró que, contrariamente a lo publicado por algunos medios, "nunca se tomó ninguna decisión para reprogramar la hora del inicio".

Horas antes, fuentes cercanas a la organización dijeron a la AFP que la FIFA evaluaba adelantar seis horas el horario del partido, hasta las 12H00 locales, ante el riesgo de tormentas e inundaciones.

"La FIFA mantiene conversaciones para adelantar la hora de inicio del México-Inglaterra al domingo más temprano durante el día, debido al riesgo de alteraciones meteorológicas, incluidas inundaciones", dijo esta fuente.

El servicio meteorológico pronostica para el domingo lluvias fuertes, con descargas eléctricas y granizo.

Ya el anterior partido en el Azteca, México-Ecuador en dieciseisavos el pasado martes, se atrasó una hora debido a una tormenta.

Después de que algunos medios informaran que la decisión de adelantar el partido ya estaba tomada, el seleccionador mexicano, Javier Aguirre, expresó su rechazo a un eventual cambio de horario.

"Como una patada en el estómago, porque ahora hay que cambiarlo todo el plan, todo el trabajo", dijo en una entrevista con la estación Radiofórmula, en referencia a los ajustes en temas como la alimentación, siestas o fisioterapia.

"A mí nadie me consultó y sí estoy bastante encabronado (enojado)", añadió. "No estoy de acuerdo", pero "FIFA organiza, FIFA decide y yo acato. Nos adaptamos, no hay pretexto, hay que jugar y ganar".

El domingo juegan Brasil y Noruega, también por octavos de final, a las 20H00 GMT.

Durante la primera fase del torneo, otro partido también se vio afectado por la meteorología. El Francia-Irak en Filadelfia fue suspendido al descanso por el riesgo severo de tormentas y no se reanudó hasta dos horas más tarde.

La FIFA está estudiando adelantar el inicio del partido de octavos de final del Mundial 2026 entre México e Inglaterra, previsto para las 00h00 GMT del lunes, por el riesgo de tormentas e inundaciones en Ciudad de México, indicó a la AFP una fuente cercana a la organización.

"La FIFA mantiene conversaciones para adelantar la hora de inicio del México-Inglaterra al domingo más temprano durante el día, debido al riesgo de alteraciones meteorológicas, incluidas inundaciones", reveló la fuente.

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El partido, previsto en el estadio Azteca de la capital mexicana para las 18:00 horas locales, se adelantaría a las 12:00 horas locales (18:00 GMT), informaron medios locales.

Ese mismo día hay programado un segundo encuentro de octavos, entre Brasil y Noruega en East Rutherford, a las afueras de Nueva York, a las 20:00 GMT.

El último partido disputado en el Azteca, la eliminatoria de dieciseisavos de final entre México y Ecuador, ya comenzó el martes con una hora de retraso por una tormenta eléctrica en la capital mexicana.

Una vez concluido el encuentro, más de un millón de personas se echaron a las calles en la capital mexicana para celebrar la clasificación de su selección y al menos cuatro fallecieron durante los festejos.

Durante la primera fase del torneo, otro partido también se vio afectado por la meteorología. El Francia-Irak en Filadelfia fue suspendido al descanso por el riesgo severo de tormentas y no se reanudó hasta dos horas más tarde.

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Las tormentas, el rival inesperado del Mundial 2026

Los rayos se han convertido en un protagonista imprevisto de esta Copa del Mundo. El fenómeno no es una anécdota aislada: ya provocó la interrupción del Francia vs. Irak en Filadelfia y la del México vs. Ecuador, este último tras una tormenta que activó alerta naranja en 13 alcaldías de la Ciudad de México. Con el calendario en pleno verano norteamericano, la amenaza eléctrica preocupa tanto como cualquier rival en la cancha.

¿Por qué se suspenden los partidos?

La causa no es la lluvia en sí, sino el riesgo de rayo. En Estados Unidos rige una normativa de seguridad muy estricta para eventos deportivos al aire libre: cuando los sistemas de monitoreo detectan actividad eléctrica dentro de un radio aproximado de 13 kilómetros (unas 8 millas) del estadio, el árbitro debe detener el juego de inmediato, incluso antes del pitazo inicial si la amenaza ya está presente.

El protocolo de los 30 minutos

Una vez despejada la zona, arranca la llamada "regla de los 30 minutos": no se puede reanudar el partido hasta que transcurra media hora completa sin una nueva descarga eléctrica. Y aquí está la trampa: si aparece un nuevo relámpago dentro de ese lapso, el conteo se reinicia por completo. Así, lo que empieza como una pausa breve puede convertirse en una espera de varias horas.

Evacuación y seguridad ante todo

Cuando se activa la alarma, los futbolistas, árbitros y cuerpo técnico deben abandonar el campo hacia vestidores o zonas cubiertas, mientras que los aficionados son dirigidos a espacios interiores del recinto a través de la megafonía. En estadios con techo retráctil —como el NRG de Houston o el AT&T Stadium de Dallas—, la FIFA decide si conviene cerrarlo para proteger el espectáculo.

¿Puede suspenderse un partido por completo?

Es el último recurso y ocurre pocas veces. Si el clima no mejora, la FIFA evalúa junto al comité organizador un aplazamiento o incluso terminar el encuentro al día siguiente, respetando el resultado y el minuto exacto en que se detuvo el juego.

El antecedente ya existía: en el Mundial de Clubes 2025, disputado también en territorio estadounidense, varios partidos sufrieron interrupciones similares, sirviendo como ensayo general para lo que hoy se aplica en esta Copa del Mundo.