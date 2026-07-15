Mundial 2026: Argentina e Inglaterra desempolvan su encendida rivalidad para citarse con España

El seleccionador inglés Thomas Tuchel aseguró que en su equipo no han recurrido a la historia para preparar el compromiso.

Argentina e Inglaterra volverán a protagonizar este miércoles uno de los duelos más emblemáticos del fútbol mundial, cuando se enfrenten en Atlanta por un boleto a la final del Mundial 2026, donde ya espera España.

El partido revive una de las rivalidades más históricas entre selecciones, marcada por la Guerra de las Malvinas de 1982 y el inolvidable encuentro del Mundial de México 1986, en el que Diego Maradona anotó la "Mano de Dios" y el "Gol del Siglo".

Sin embargo, ambos entrenadores han insistido en dejar el pasado de lado.

"Vamos a jugar contra una gran selección. Es un partido de fútbol, punto", afirmó el técnico argentino Lionel Scaloni.

Por su parte, el seleccionador inglés Thomas Tuchel aseguró que en su equipo no han recurrido a la historia para preparar el compromiso.

"No hablamos de los acontecimientos históricos ni de los momentos icónicos. El partido en sí ya es lo bastante importante", señaló.

España espera en la final

El vencedor del encuentro enfrentará el próximo domingo a España, que clasificó tras vencer 2-0 a Francia en la otra semifinal.

El primer Argentina-Inglaterra de Messi

El duelo también tendrá un significado especial para Lionel Messi, quien, a sus 39 años, enfrentará por primera vez a Inglaterra en un partido oficial.

"Jugué contra todos menos contra Inglaterra y es especial porque es una selección grande, más en una semifinal de un Mundial", comentó el capitán argentino.

Messi llega como máximo goleador del torneo, igualado con Kylian Mbappé con ocho anotaciones, aunque Argentina ha tenido que sufrir para avanzar en las rondas eliminatorias.

La Albiceleste necesitó tiempo extra para eliminar a Cabo Verde y Suiza, además de remontar de manera agónica frente a Egipto.

Kane y Bellingham lideran a Inglaterra

Del otro lado aparece una selección inglesa que ha mostrado más efectividad que brillantez, apoyada principalmente en Harry Kane y Jude Bellingham, autores de 12 de los 13 goles del equipo en el torneo.

Scaloni reconoció la calidad de ambas figuras.

"Son dos grandes jugadores, de los mejores del mundo. Intentaremos neutralizarlos con nuestras armas", afirmó.

Kane, por su parte, restó protagonismo al duelo personal con Messi.

"Sabemos lo que ha hecho en el fútbol, pero el partido es contra Argentina, no contra Lionel Messi", sostuvo el delantero inglés.

Scaloni vs. Tuchel

La semifinal también enfrentará a dos entrenadores con estilos muy diferentes.

Lionel Scaloni ha mantenido la base del equipo que conquistó el Mundial de Catar 2022 y las dos últimas Copas América, aunque reconoce que Argentina todavía puede mejorar su juego.

"Necesitamos recuperar jugar con la pelota, que es donde siempre nos hicimos fuertes", señaló el técnico argentino.

En contraste, Thomas Tuchel ha apostado por un estilo más directo desde su llegada al banquillo inglés y ha guiado a los Tres Leones hasta las semifinales, aunque sin ocultar su inconformidad con el rendimiento colectivo del equipo.

Su exigencia incluso ha provocado diferencias públicas con Jude Bellingham, aunque Harry Kane respaldó la forma de dirigir del entrenador alemán.

"Eso es lo que hace al míster tan especial. No se guarda nada, es emocional y dice las cosas como son", expresó el capitán inglés.

Cuarenta años después de uno de los capítulos más recordados de esta rivalidad, Argentina e Inglaterra vuelven a verse las caras, ahora con un objetivo aún mayor: clasificar a la final del Mundial 2026 y luchar por el título frente a España.