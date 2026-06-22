Mundial 2026 Argentina vs Austria | Reacciones luego del espectáculo de Lionel Messi

EL MUNDIAL SE VIVE EN TVMAX | Argentina derrotó a Austria 2-0 en partido del Grupo J.

Buenos Aires, Argentina/Tras derrotar 2-0 a Austria, los jugadores de Argentina se deshicieron este lunes en elogios ante otra histórica actuación de Lionel Messi, autor de los dos goles de un triunfo que los clasifica a las eliminatorias del Mundial 2026.

Con este doblete, el capitán albiceleste se aupó como máximo goleador histórico de los Mundiales con un total de 18 dianas.

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"No hay palabras para hablar de Leo. No hay que compararlo porque él está solo en la cima", dijo el defensa Lisandro Martínez tras el emotivo triunfo en el At&T Stadium de Arlington, a las afueras de Dallas.

"Solo queda disfrutarlo, siento una emoción enorme de tenerlo a lado y que sea argentino. Hay que valorarlo", dijo el central del Manchester United.

"No hay mucho para decir de Leo. Más de 20 años siendo el mejor del mundo, es el mejor de la historia", se sumó el delantero Julián Álvarez.

Messi, que el miércoles cumplirá 39 años, ya logró las tres dianas del triunfo 3-0 ante Argelia en el arranque del sexto Mundial de su legendaria carrera.

"Fue muy igualado, muy intenso", dijo Messi tras la victoria ante Austria

"Esto es el Mundial, el partido fue muy igualado, muy intenso", dijo Lionel Messi a periodistas tras anotar los dos goles de la victoria ante Austria y superar el récord de máximo goleador de la historia del torneo.

"Estoy con poca fuerza y me cuesta pensar", prosiguió en la breve entrevista. "Disfrutando este momento y con ganas de ir con mis compañeros".

"Está espectacular como se dio, hoy tuve el penal que podría haber aumentado", dijo cuando se le preguntó cómo evaluaba el triunfo 2-0.

El delantero Julián Álvarez, que se acaba de recuperar de un esguince del tobillo izquierdo, dijo que el 10 "es el mejor de la historia ya y todavía sigue demostrando, con la edad que tiene, el talento y toda su magia".

"Me siento bien ahora", dijo sobre su lesión. "Así que apoyando al equipo, aprovechando los minutos que me toquen".

Álvarez entró como recambio en este encuentro y el de Argelia de la semana pasada, otra victoria de Argentina con un inédito hat-trick de Messi (3-0).

Preguntado por cuál equipo prefería en la fase de 16avos, dijo: "Al final hay que ganarle a todos".

A dos días de su 39º cumpleaños, Messi llegó con este encuentro a 18 tantos y quedó como máximo goleador de la historia del torneo, por encima del alemán Miroslav Klose, que había establecido el récord de 16 anotaciones en Brasil 2014.