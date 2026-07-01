Mundial 2026: Calor record en costa este de EEUU en medio del torneo de fútbol

Las autoridades alertaron que, debido a la elevada humedad, la sensación térmica podría superar los 40,5 °C y continuar aumentando en los próximos días.

Una intensa ola de calor afecta este miércoles a gran parte de Estados Unidos, donde las temperaturas extremas podrían romper récords en los próximos días y afectar tanto los partidos del Mundial de fútbol como las actividades por el 250 aniversario de la independencia del país.

Una "cúpula de calor", como se conoce a este fenómeno meteorológico, domina el centro y el sur de Estados Unidos. Alrededor de 46 millones de personas permanecen bajo alertas por calor extremo.

Se espera que el sistema avance gradualmente hacia la costa este. A partir del jueves, Washington D. C. podría registrar tres días consecutivos con temperaturas superiores a los 38 °C, alcanzando hasta 40 °C el viernes.

Alerta en Nueva York

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, advirtió que la ciudad podría enfrentar la ola de calor más intensa en más de una década.

"Estamos entrando en la que podría ser la ola de calor más extrema que esta ciudad haya vivido en más de una década", escribió en redes sociales.

Las autoridades alertaron que, debido a la elevada humedad, la sensación térmica podría superar los 40,5 °C y continuar aumentando en los próximos días.

Como medida preventiva, Nueva York habilitó cientos de edificios públicos como centros de enfriamiento, amplió el horario de funcionamiento de las piscinas municipales, organizó visitas a personas vulnerables y desplegó estaciones móviles con ventiladores de niebla y toallas húmedas para aliviar el calor.

Mientras tanto, turistas y residentes ya soportaban este miércoles temperaturas superiores a los 36 °C.

"Aguantamos bien el calor, pero la humedad es otra historia", comentó a la AFP Jaden Martin, un visitante de 22 años procedente de Arizona.

Preocupación por eventos masivos

Aunque la mayoría de las viviendas y edificios en Estados Unidos cuentan con aire acondicionado, las olas de calor provocan más muertes que los huracanes y las inundaciones, según las autoridades.

En Chicago, donde la sensación térmica alcanzó los 39 °C, la empresa eléctrica ComEd advirtió que la red se encontraba bajo "presión extrema" debido al elevado consumo de energía.

La preocupación aumenta porque este sábado Estados Unidos celebrará el 250 aniversario de la Declaración de Independencia, con numerosos actos al aire libre previstos en todo el país.

El Mundial también sentirá el calor

Las altas temperaturas también podrían afectar varios partidos de la Copa Mundial de la FIFA, que se disputa en Estados Unidos, Canadá y México.

Para el sábado se pronostican temperaturas de entre 35 y 40 °C en Filadelfia, ciudad que albergará el encuentro entre Paraguay y Francia en un estadio al aire libre, a diferencia de otras sedes que cuentan con sistemas de climatización.

Antes, el jueves, Portugal y Croacia podrían enfrentarse a temperaturas de entre 34 y 37 °C en Toronto, Canadá.

Debido a estas condiciones, el reglamento del torneo contempla una pausa obligatoria de hidratación de tres minutos en cada tiempo, una medida considerada esencial para reducir el riesgo de enfermedades relacionadas con el calor.

El impacto del cambio climático

Los científicos advierten que las olas de calor son cada vez más intensas y frecuentes como consecuencia del cambio climático, impulsado principalmente por la quema de carbón, petróleo y gas.

La reciente ola de calor que afectó a gran parte de Europa es otro ejemplo de esta tendencia, que continúa elevando el riesgo de fenómenos extremos en distintas regiones del mundo.