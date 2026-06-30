Mundial 2026| Costa de Marfil vs Noruega: alineaciones confirmadas del partido de dieciseisavos de final

El MUNDIAL SE VIVE EN TVMAX| Marfileños y noruegos protagonizan un enfrentamiento inédito donde ponen en juego su futuro en el torneo.

Panamá/Costa de Marfil y Noruega se ven las caras por primera vez en toda su historia en el fútbol internacional absoluto y lo hacen en los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

El decisivo encuentro de eliminación directa se disputará en el Dallas Stadium (AT&T Stadium) en Arlington, Texas, con un premio mayúsculo para el ganador: avanzar a los octavos de final para medirse ante Brasil.

Claves del Partido

El regreso de las estrellas nórdicas: Tras haber rotado masivamente y encajar una dura derrota por 4-1 ante Francia en el cierre de la fase de grupos, el seleccionador noruego Ståle Solbakken recupera por completo a sus figuras. Erling Haaland (quien ya acumula 4 goles en el torneo) y Martin Ødegaard regresan al once titular completamente descansados para comandar el ataque.

Tras haber rotado masivamente y encajar una dura derrota por 4-1 ante Francia en el cierre de la fase de grupos, el seleccionador noruego Ståle Solbakken recupera por completo a sus figuras. (quien ya acumula 4 goles en el torneo) y regresan al once titular completamente descansados para comandar el ataque. El gran momento marfileño: Los "Elefantes" avanzaron como segundos del Grupo E tras firmar sólidas victorias frente a Ecuador y Curazao. El conjunto africano llega con un gran ritmo competitivo guiado por la velocidad e inspiración de Nicolas Pépé en ofensiva.

Los "Elefantes" avanzaron como segundos del Grupo E tras firmar sólidas victorias frente a Ecuador y Curazao. El conjunto africano llega con un gran ritmo competitivo guiado por la velocidad e inspiración de en ofensiva. La batalla del mediocampo: Uno de los duelos tácticos más atractivos estará en la zona central. El bloque físico de Costa de Marfil, liderado por Franck Kessié e Ibrahim Sangaré, tendrá la misión primordial de escalonar la marca para asfixiar los circuitos creativos de Ødegaard y cortar las líneas de suministro hacia Haaland.

Alineaciones confirmadas

A continuación mostramos la formación titular de ambos conjuntos para ese partido.

Alineación de Costa de Marfil

Alineación de Noruega