Mundial 2026: Las 5 curiosidades que marcaron la fase de grupos más histórica de todos los tiempos

Panamá/Desde un Lionel Messi imparable hasta debutantes que hicieron historia, la fase de grupos del Mundial 2026 entregó datos para el recuerdo.

1. El Mundial más goleador de la historia

Antes incluso de cerrar la fase de grupos, el Mundial 2026 ya se había convertido en el torneo más goleador de la historia. El registro anterior pertenecía a Catar 2022, con 172 goles en 64 partidos. La nueva marca fue superada con el tanto de Auston Trusty (Estados Unidos) ante Turquía en la tercera jornada del Grupo D. Al cierre de la segunda jornada de la tercera ronda —con 60 partidos disputados— ya se contabilizaban 177 goles, una cifra que consolida el récord de forma contundente. Con 72 partidos de fase de grupos y toda la ronda eliminatoria por delante, la tendencia apunta a una edición histórica también en el marcador final.

2. Messi, el rey absoluto de los Mundiales

Lionel Messi no para de hacer historia. En el primer partido de Argentina en el Mundial 2026, el mismo día en que se convertía en el primer futbolista en disputar seis Copas del Mundo, el rosarino igualó a Miroslav Klose como máximo goleador histórico con 16 tantos gracias a un hat-trick ante Argelia —el primero de su carrera mundialista—. Bastó un partido más, el 22 de junio ante Austria, para que marcara un doblete y se coronara en solitario como el más grande. Al término de la fase de grupos, Messi acumuló 19 goles en seis ediciones (2006, 2010, 2014, 2018, 2022 y 2026), dejando atrás a Klose y a Kylian Mbappé, ambos con 16. Un récord generacional que une a tres épocas del fútbol mundial en una misma carrera.

3. Cabo Verde, la sorpresa más pequeña del mundo

Cabo Verde protagonizó una de las mayores sorpresas del torneo al convertirse en la selección más pequeña en clasificarse a rondas eliminatorias en la historia de la Copa del Mundo. El equipo superó la fase de grupos eliminando a rivales de mayor tradición y tuvo como una de sus grandes figuras al arquero Vozinha, cuyas actuaciones lo convirtieron en uno de los nombres propios del campeonato. La selección africana, en su primer Mundial, empató con Arabia Saudita y clasificó directamente a los dieciseisavos de final, tal como destacó la propia FIFA. Una hazaña que ya da la vuelta al mundo en redes sociales.

4. Un formato sin precedentes: 48 selecciones, 104 partidos, tres países

Por primera vez en la historia, la Copa del Mundo se disputó con 48 selecciones distribuidas en 12 grupos de cuatro, dejando atrás el formato de 32 equipos vigente entre 1998 y 2022. El número de partidos ascendió de 64 a 104, convirtiendo esta edición en la más extensa de la historia. Es también la primera Copa del Mundo organizada de manera conjunta por tres países: Canadá, Estados Unidos y México, un formato inédito que además convirtió a México en el primer país en albergar partidos en cinco ediciones distintas del torneo. Una revolución estructural que cambia para siempre la manera de entender el fútbol mundial.

5. El segundo autogol más rápido en la historia de la Copa del Mundo

El torneo dejó un registro de antología: el segundo autogol más rápido en la historia de los Mundiales, obra del centrocampista tunecino Skhiri a favor de Países Bajos. Solo lo supera el tanto en propia puerta de Sead Kolasinac contra Argentina en 2014 (129 segundos contra 141 segundos). A nivel global, la primera jornada de la fase de grupos estableció además un récord de cinco autogoles en una sola fecha, superando la marca anterior de Francia 1998, cuando se registraron cuatro en la primera jornada. El récord absoluto para un torneo completo sigue siendo el de Rusia 2018 con 12 autogoles.

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