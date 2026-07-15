Una modelo rusa de marcado parecido físico con la estrella noruega del fútbol Erling Haaland declaró a la AFP que vive la fama que le ha generado ese hecho "con tranquilidad", luego de un periodo de incomprensión ante las bromas de las que era objeto.

Moscú, Rusia/Frente abombada, nariz achatada, labios carnosos, ojos azules hundidos y larga melena rubia: su rostro presenta, en efecto, múltiples rasgos en común con el goleador del Manchester City y de la selección de Noruega.

"Al principio, para ser sincera, ni siquiera entendía cómo podía parecerme a un jugador de fútbol masculino. Pero luego empecé a tomármelo con sentido del humor y ahora lo vivo con tranquilidad", contó Anastasia Kostromitina durante una entrevista desde Moscú.

AFP