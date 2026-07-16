Mundial 2026 | Así amaneció la ciudad de Buenos Aires luego del pase a la final de Argentina

La final del Mundial 2026 entre España y Argentina se jugará este domingo 19 de julio y será transmitido por TVN, TVMAX, TVN Pass, nuestro canal de Youtube TVMAX PANAMÁ y en TVN Radio 96.5 FM.

Mundial 2026 | Así amaneció la ciudad de Buenos Aires luego del pase a la final de Argentina / Redacción TVMAX
Redacción TVMAX
16 de julio 2026 - 13:07

Buenos Aires, Argentina/La selección de Argentina avanzó a las final del Mundial 2026 derrotando a Inglaterra 2-1 y en Buenos Aires todavía se palpita la emoción de los ciudadanos quienes con optimismo ven con buenos ojos la final ante España este domingo 19 de julio.

Con información de TN

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