La final del Mundial 2026 entre España y Argentina se jugará este domingo 19 de julio y será transmitido por TVN, TVMAX, TVN Pass, nuestro canal de Youtube TVMAX PANAMÁ y en TVN Radio 96.5 FM.

Buenos Aires, Argentina/La selección de Argentina avanzó a las final del Mundial 2026 derrotando a Inglaterra 2-1 y en Buenos Aires todavía se palpita la emoción de los ciudadanos quienes con optimismo ven con buenos ojos la final ante España este domingo 19 de julio.

Con información de TN