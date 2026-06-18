Mundial 2026 Estados Unidos vs Australia calendario: Cuándo y dónde ver gratis este partido del Grupo D

Panamá/El Grupo D de la Copa Mundial de la FIFA 2026 llega este viernes con un duelo de alto voltaje: el anfitrión Estados Unidos se mide ante Australia en un partido que podría definir quién lidera la zona al cierre de la segunda jornada. Y la mejor noticia es que en Panamá lo podrás ver completamente gratis.

¿Cómo y dónde verlo desde Panamá?

El partido Estados Unidos vs. Australia se jugará este viernes 20 de junio a las 2:00 PM (hora de Panamá / ET) desde el Lumen Field de Seattle, Estados Unidos, y podrás seguirlo por:

📺 TVMAX — señal abierta y gratuita

— señal abierta y gratuita 💻 TVN Pass — plataforma de streaming disponible desde cualquier dispositivo (gratis)

— plataforma de streaming disponible desde cualquier dispositivo (gratis) 📻 TVN Radio 96.5 FM — la narración en vivo para los que prefieren escucharlo donde estén

Estados Unidos, con hambre de historia

Los anfitriones llegan a este partido con un arranque de Copa del Mundo que nadie esperaba que fuera tan contundente. Los estadounidenses lograron algo histórico: marcar cuatro goles en un solo partido mundialista por primera vez en su historia, en la victoria 4-1 sobre Paraguay, igualando su mayor margen de triunfo en un Mundial.

El nombre que está en boca de todos es Folarin Balogun, autor de un doblete ante los paraguayos. Con dos goles ya en su cuenta, el delantero está a mitad del camino de convertirse en el primer estadounidense desde Bert Patenaude en 1930 en anotar cuatro goles en una sola Copa del Mundo. La advertencia queda hecha.

Eso sí, hay una duda importante de cara a este encuentro: Christian Pulisic, la figura más reconocida del equipo, es incógnita tras abandonar el partido ante Paraguay en el descanso por una molestia en la pantorrilla. Su presencia o ausencia podría cambiar el planteamiento táctico del seleccionador.

Australia, sin bajar la guardia

Los Socceroos llegaron al Mundial como uno de los equipos más impredecibles del torneo, y en la primera jornada lo confirmaron. Sorprendieron a Turquía 2-0 con decisiones audaces desde el arranque, incluyendo la titularidad del portero Patrick Beach, tercera opción del equipo, por encima del capitán habitual Mathew Ryan. El resultado: la primera vez que Australia suma tres puntos en el partido inaugural de un Mundial desde 2006.

La revelación del equipo es el joven extremo Nestory Irankunda, que también marcó en la primera jornada. Si repite ante los estadounidenses, se convertiría en el primer jugador menor de 21 años en anotar en sus primeros dos partidos mundialistas desde que Memphis Depay lo hiciera en 2014.

Sin embargo, el cuerpo técnico australiano pide calma. El asistente técnico Hayden Foxe ya advirtió al grupo sobre el peligro de bajar los brazos tras un buen debut, citando el caso de Arabia Saudita en 2022, que venció a Argentina en la primera jornada pero no logró avanzar a la siguiente ronda.

Datos que calientan el partido

Ocho de los últimos nueve partidos de Estados Unidos terminaron con ambos equipos anotando, señal de que los duelos con los norteamericanos suelen ser abiertos.

Australia mantuvo el arco en cero en seis de sus últimas nueve victorias, lo que podría complicarle la vida al ataque local si el once de las barras y estrellas no encuentra espacios.

Este es el primer duelo entre ambas selecciones en una Copa del Mundo, aunque los estadounidenses ganaron los dos últimos amistosos que sostuvieron, en 2010 y en octubre de 2025.

El contexto del Grupo D

Con los resultados de la primera fecha ya en el libro, este partido tiene peso real: el ganador podría asegurar el liderato del grupo con una jornada de anticipación. Una posición cómoda de cara al cierre de la fase de grupos.

No te pierdas este partidazo este viernes desde las 2:00 PM por TVMAX, TVN Pass y TVN Radio 96.5 FM.