Mundial 2026 Francia vs Brasil | Marquinhos se pierde el amistoso contra la selección gala

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Orlando, Estados Unidos/El central Marquinhos, jugador del Paris Saint-Germain, se perderá por molestias físicas el amistoso que Brasil jugará el jueves ante Francia en Estados Unidos, informó este miércoles el entrenador de los pentacampeones mundiales, el italiano Carlo Ancelotti.

Ancelotti deberá reestructurar la zaga en este compromiso de preparación para el Mundial, pues la ausencia de Marquinhos se suma a las bajas por lesión de Gabriel Magalhães y del lateral izquierdo Alex Sandro.

"Marquinhos tiene un pequeño problema. No va a estar disponible para este juego (contra Francia), pero podría jugar contra Croacia (el próximo martes)", comentó Ancelotti en conferencia de prensa en Orlando, Florida.

Adelantó que Léo Pereira será uno de los centrales y que todavía falta por definir quién le acompañará. Wesley y Douglas Santos alinearán como laterales.

"Es un test muy importante contra un equipo que es favorito para la Copa del Mundo, queremos demostrar buena actitud y calidad", expresó Ancelotti.

Francia "tiene mucha velocidad al frente y es muy importante que juguemos un partido con equilibrio para evitar sus contragolpes, pero estamos enfocados en la calidad de nuestro equipo".

Tuvo palabras para la estrella de Francia, Kylian Mbappé, a quien dirigió en el Real Madrid.

"Ahora es rival. Es muy peligroso, muy rápido, con calidad y muy efectivo en la finalización", apuntó.

Ancelotti bromeó sobre los cuestionamientos por la ausencia del astro Neymar, actual jugador del Santos de Brasil, que aún no ha sido convocado en su ciclo como seleccionador.

"Yo observo todo y escucho todo y después, por el papel que tengo aquí, tengo que tomar decisiones", dijo con una sonrisa. "Cada uno tiene su opinión".

Vini: "No somos favoritos ni queremos serlo" -

Vinícius Júnior, a su vez, comentó que los amistosos con Francia y Croacia van a servir para "ver cómo estamos".

El extremo resaltó el momento especial de cruzarse con compañeros en su equipo del Real Madrid: Mbappé, Aurélien Tchouaméni y Eduardo Camavinga: "Siempre dicen que jugar contra Brasil es excelente".

"No somos los favoritos (para el Mundial), ni queremos serlo, pero queremos hacer un gran amistoso para seguir ganando confianza", manifestó.

Consultado sobre Neymar, Vinícius consideró "normal" el revuelo a su alrededor, si bien evitó polémica.

"Soy un poquito sospechoso para hablar, porque Ney es uno de mis ídolos y seguí toda su carrera. Es uno de mis amigos y deseo lo mejor para él", remató.