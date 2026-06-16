Panamá/Con un inspirado Kylian Mbappé, la selección de Francia derrotó 3-1 a Senegal en su debut en el Mundial 2026, en un partido correspondiente al Grupo I disputado en el MetLife Stadium.

El delantero del Real Madrid firmó un doblete (66' y 90+6') y se convirtió en el máximo goleador histórico de los Bleus, superando a Olivier Giroud. Bradley Barcola amplió la ventaja al minuto 82, mientras que Ibrahim Mbaye descontó para Senegal en el tiempo añadido. Además, Mbappé quedó a solo dos goles de igualar el récord mundialista de Miroslav Klose (16).