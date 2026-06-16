Mundial 2026 | Francia 3-1 Senegal todos los goles partido del Grupo I

EL MUNDIAL SE VIVE EN TVMAX

Mundial 2026 | Francia 3-1 Senegal todos los goles partido del Grupo I / FIFA
FIFA
16 de junio 2026 - 17:40

Panamá/Con un inspirado Kylian Mbappé, la selección de Francia derrotó 3-1 a Senegal en su debut en el Mundial 2026, en un partido correspondiente al Grupo I disputado en el MetLife Stadium.

El delantero del Real Madrid firmó un doblete (66' y 90+6') y se convirtió en el máximo goleador histórico de los Bleus, superando a Olivier Giroud. Bradley Barcola amplió la ventaja al minuto 82, mientras que Ibrahim Mbaye descontó para Senegal en el tiempo añadido. Además, Mbappé quedó a solo dos goles de igualar el récord mundialista de Miroslav Klose (16).

Temas relacionados

Copa Mundial de Fútbol 2026 Selección de Francia Senegal fifa
Si te lo perdiste
Lo último
stats