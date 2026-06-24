Mundial 2026 | Así están las tablas de posiciones en los grupos tras la segunda jornada

Panamá/Con la fase de grupos avanzando a toda velocidad, doce de los doce grupos ya tienen su panorama más claro de cara a la última jornada. Repaso completo de cómo están las posiciones.

Grupo A — México marcha solo

México es el único equipo con puntaje perfecto del grupo: 6 puntos, dos victorias y sin goles en contra. Corea del Sur escolta en segundo lugar con 3 puntos, mientras que República Checa y Sudáfrica comparten el fondo con 1 unidad cada una y todo por definir en el cierre.

Grupo B — Canadá y Suiza dominan

Canadá y Suiza lideran empatados con 4 puntos cada una, aunque los canadienses se imponen en diferencia de goles (+6 frente a +3). Bosnia-Herzegovina y Catar —anfitrión de la edición anterior— se quedan atrás con un punto cada uno.

Grupo C — Brasil y Marruecos al frente

Brasil y Marruecos comparten la cima con 4 puntos, mientras que Escocia —con 3 unidades— todavía tiene opciones reales de avanzar a la siguiente ronda. Haití cierra el grupo sin puntos y con cuatro goles en contra.

Grupo D — Estados Unidos, sin discusión

El anfitrión norteamericano lidera con puntaje perfecto: 6 puntos, seis goles a favor y solo uno en contra. Australia y Paraguay comparten el segundo puesto con 3 puntos cada una, mientras Turquía no ha sumado todavía.

Grupo E — Alemania arrasa

La Mannschaft es la gran máquina del grupo: 6 puntos, 9 goles a favor y solo 2 en contra. Costa de Marfil es segunda con 3 unidades, en tanto Ecuador y Curazao se reparten el fondo con un punto cada uno.

Grupo F — Países Bajos y Japón, sin definirse

Países Bajos y Japón marchan juntos con 4 puntos y una diferencia de goles idéntica (+4). Suecia se mantiene viva con 3 puntos, y Túnez cierra con nueve goles en contra y sin unidades.

Grupo G — Egipto sorprende

Egipto encabeza el grupo con 4 puntos e impone su cuota de sorpresa en el torneo. Irán y Bélgica comparten el segundo lugar con 2 unidades cada una sin victorias aún, mientras Nueva Zelanda tiene 1 punto.

Grupo H — España sin goles en contra

España lidera con 4 puntos y la portería imbatida. Uruguay y Cabo Verde van juntos en 2 puntos con todo por resolver, y Arabia Saudita se ubica última con 1 unidad.

Grupo I — Francia y Noruega, los más goleadores

El grupo más productivo del torneo hasta ahora: Francia y Noruega encabezan con 6 puntos cada una y una suma de 13 goles entre ambas. Senegal e Irak cierran sin puntos.

Grupo J — Argentina, invicta y sin goles en contra

Argentina es la única selección con 6 puntos y valla invicta en todo el torneo. Austria y Argelia comparten el segundo lugar con 3 puntos cada una. Jordania no ha sumado.

Grupo K — Colombia lidera, Portugal escolta

Colombia marcha primera con puntaje perfecto y 6 puntos. Portugal es segunda con 4 unidades tras su goleada 5-0 sobre Uzbekistán. RD Congo tiene 1 punto y Uzbekistán cierra sin unidades.

Grupo L — Inglaterra y Ghana en lo alto, Panamá sin puntos

Inglaterra y Ghana lideran con 4 puntos cada una, con los ingleses aventajando en diferencia de goles. Croacia suma 3 unidades tras su victoria sobre los canaleros, quienes cierran el grupo en la última posición con 0 puntos y 2 goles en contra. Panamá disputará su último partido ante Inglaterra el próximo sábado 27 de junio.

Sigue toda la cobertura del Mundial 2026 por TVN, TVMAX, TVN Pass y TVN Radio 96.5 FM.