Mundial 2026 Inglaterra vs Croacia: Harry Kane afina la puntería ante el último baile de Luka Modric en el Grupo L

EL MUNDIAL SE VIVE EN TVMAX | Termómetro para las aspiraciones de Inglaterra y Croacia en el Mundial , el partido del miércoles en Arlington, Texas , trae recuerdos del memorable enfrentamiento entre ambos equipos en las semifinales de Rusia 2018 .

Arlington, Estados Unidos/Llega el turno de uno de los goleadores más letales en la línea de partida del Mundial 2026: Harry Kane liderará a Inglaterra el miércoles en su debut en la competición contra la Croacia del incombustible Luka Modric.

A sus 32 años, Kane afronta su tercera Copa del Mundo tras una arrolladora temporada con el Bayern Munich.

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El ariete anotó 36 goles en 31 partidos en la Bundesliga, en la que su club ganó el título.

Y sumó 14 en 13 presentaciones en la Liga de Campeones de Europa.

Así, este voraz delantero es la mayor carta de los Three Lions, que entrenados por el alemán Thomas Tuchel aspiran a romper la larga espera transcurrida desde su primer y único título mundial en 1966.

Rumbo al debut en el Grupo L, que completan las selecciones de Ghana y Panamá, Kane mostró confianza en el trabajo realizado por Tuchel desde que asumió el mando del equipo en enero del año pasado.

Ya había coincidido con él cuando llegó al club alemán, procedente del Tottenham inglés.

"Me encantó su personalidad, sus ideas para el equipo y la manera en la que me hizo jugar y, en cierto modo, ha trasladado esos métodos a la selección", elogió Kane a Tuchel en declaraciones a L'Equipe.

El atacante lleva en su cuenta ocho goles mundialistas: seis en Rusia 2018, torneo en el que fue el máximo artillero, y dos en Catar 2022.

Estrellas a la orden del colectivo -

Con una aceitada maquinaria ensamblada por Tuchel, ganador de la Champions League al frente del Chelsea en la temporada 2020-2021, Inglaterra es una de las mayores favoritas en Norteamérica 2026.

Y si bien cuenta con figuras de primer nivel como el propio Kane, Jude Bellingham o Bukayo Saka, es su funcionamiento como bloque lo que hace más peligroso al seleccionado inglés, con una vertiginosa verticalidad.

Y ese bloque es innegociable para el entrenador alemán.

Ya lo dejó muy claro cuando en su convocatoria mundialista dejó fuera a los talentosos Phil Foden y Cole Palmer, una decisión que despertó críticas en la prensa inglesa.

Inglaterra acabó invicta la fase de clasificación al Mundial, con ocho triunfos en ocho partidos. Marcó 22 goles y mantuvo su portería imbatida.

Reencuentro -

Termómetro para las aspiraciones de Inglaterra y Croacia en el Mundial, el partido del miércoles en Arlington, Texas, trae recuerdos del memorable enfrentamiento entre ambos equipos en las semifinales de Rusia 2018.

Los balcánicos, que cederían después ante Francia en la final, ganaron 2-1 en tiempo extra.

Cuatro años después volvieron a ser semifinalistas.

Entrenada por Zlatko Dalic, la selección croata mantiene como estandarte a Modric, de 40 años, en su quinto Mundial.

Sin embargo, Dalic también ha renovado filas en los últimos tiempos, gracias a la eclosión de jugadores como el mediocampista Petar Sucic, de 22, o el central Luka Vuskovic, de 19.

"Croacia es un equipo difícil", dijo Kane cuando Inglaterra llegó a su campo base en Estados Unidos. "Han demostrado, especialmente en los dos últimos Mundiales, que pueden ser uno de los mejores equipos del torneo y tenemos que estar preparados".