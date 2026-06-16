Mundial 2026 | Irak 1-4 Noruega todos los goles Grupo I

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Mundial 2026 | Irak 1-4 Noruega todos los goles Grupo I / FIFA
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16 de junio 2026 - 21:10

Panamá/Noruega tuvo un estreno contundente en el Mundial 2026 al imponerse por 4-1 sobre Irak en un atractivo compromiso del Grupo I disputado en el estadio de Boston.

La selección nórdica mostró una gran efectividad ofensiva y dominó gran parte del encuentro para sumar sus primeros tres puntos.

Con esta victoria, los noruegos envían un mensaje de fortaleza en el arranque del torneo y se perfilan como uno de los equipos a seguir en su grupo.

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