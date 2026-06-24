Marruecos remontó dos veces y venció 4-2 a Haití para cerrar segundo en el Grupo C

Panamá/Los Leones del Atlas protagonizaron uno de los partidos más intensos de la jornada. Marruecos necesitaba ganar y lo hizo, pero el camino no fue sencillo: Haití los sorprendió dos veces y obligó a los africanos a remontar en dos ocasiones antes de sellar una victoria 4-2 que los ubica en el segundo lugar del Grupo C, detrás de Brasil.

El partido arrancó con la peor noticia posible para Marruecos. Al minuto 10, un autogol del portero Bono abrió el marcador a favor de Haití y puso en alerta a los Leones del Atlas. La respuesta marroquí llegó a través de Achraf Hakimi, que empató al minuto 39 y devolvió la calma al equipo africano. Pero la alegría duró poco: apenas cuatro minutos después, al 43, Isidor devolvió la ventaja a los caribeños y encendió las alarmas nuevamente en el bando marroquí.

Con el marcador en contra y el descanso a punto de llegar, Marruecos encontró el empate en el tiempo añadido gracias a Saibari, que al 45+1 igualó el partido y llevó el marcador 2-2 al vestuario.

En la segunda parte, los Leones del Atlas salieron transformados y tomaron el control definitivo del encuentro. Rahimi marcó el 3-2 al minuto 78 y sentenció las aspiraciones haitianas, antes de que Yassine pusiera el 4-2 definitivo al 89 para cerrar una remontada que llegó con esfuerzo pero con claridad en los momentos decisivos.

Con este resultado, Marruecos cierra la fase de grupos en el segundo lugar del Grupo C con 7 puntos, mientras que Brasil se queda con el primer puesto. Haití culmina su participación en el Mundial 2026 sin puntos y con seis goles en contra, pero con la cabeza en alto tras plantarle cara a uno de los equipos más sólidos del torneo.

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