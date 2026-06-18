Mundial 2026| Neymar: Brasil informa si su máximo goleador podrá jugar o no ante Haití

Estados Unidos/El debut de Neymar en el Mundial de 2026 tendrá que esperar: el astro brasileño no viajará con la delegación de Brasil para el partido del viernes ante Haití, informó este jueves la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF).

El goleador histórico de la Canarinha, con 79 goles, entrenó la víspera por primera vez en el campo junto a sus compañeros, tras sufrir hace un mes una lesión muscular en la pantorrilla derecha con su club, Santos.

La semana pasada, Carlo Ancelotti confiaba en tenerlo listo para el choque contra los haitianos en Filadelfia, correspondiente a la segunda jornada del Grupo C.

Pero el entrenador italiano y su comisión técnica no quieren forzar un regreso prematuro que pueda afectar luego la presencia del 10 en instancias más definitivas, según la prensa brasileña.

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Neymar, de 34 años y que no defiende a su país desde octubre de 2023, "se quedará en Nueva Jersey para aprovechar al máximo la fase final de su proceso de recuperación", indicó la CBF en un mensaje enviado a periodistas.

Brasil buscará limpiar su imagen contra Haití, a priori la selección más débil de la zona, luego de un flojo debut ante Marruecos (1-1) el sábado pasado en East Rutherford, a las afueras de Nueva York.