Mundial 2026| Nico Williams se lesiona y recibe un diagnóstico. ¿Truncaría eso su presencia con la Selección de España?

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España/El extremo del Athletic Club, Nico Williams, se perderá lo que queda de temporada por una "lesión muscular moderada", informó este lunes el club vasco, pero a priori estará disponible para el Mundial 2026.

Nico Williams sufre "una lesión muscular moderada en la musculatura isquiosural de su pierna izquierda", afirmó el Athletic Club en un comunicado.

El internacional español se fue al suelo el domingo en el minuto 36 del partido de Liga contra el Valencia tras notar unas molestias en el muslo izquierdo, teniendo que ser sustituido por su hermano Iñaki Williams.

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El Athletic Club no precisa el tiempo de baja, limitándose a afirmar que queda pendiente de evolución, pero, según la prensa local, podría estar de baja unas tres semanas.

El jugador queda así descartado para lo que queda de Liga, que finaliza el 24 de mayo, pero podría llegar para el Mundial de México, Estados Unidos y Canadá, que comienza el 11 de junio.

España empezará su periplo mundialista contra Cabo Verde el 15 de junio en Atlanta.

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